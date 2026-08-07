Fenomeno Odissea, stasera c’è ‘Itaca. Il ritorno’ in prima tv su Rai 3: le differenze col film di Nolan Oggi venerdì 7 agosto 2026 va in onda il film diretto da Uberto Pasolini con Ralph Fiennes e Juliette Binoche: Rai ‘cavalca’ l’effetto Nolan, trama e cast

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Ufficio Stampa Rai

CONDIVIDI

L’"effetto Nolan" continua a farsi sentire. Dopo il successo mondiale di The Odyssey, che ha riportato il poema di Omero al centro del dibattito culturale e cinematografico, anche la televisione cavalca l’onda dell’interesse per il mito di Ulisse. Oggi venerdì 7 agosto 2026, infatti, in prima serata su Rai 3 arriva Itaca. Il ritorno (The Return), il film diretto da Uberto Pasolini con Ralph Fiennes e Juliette Binoche. Scopriamo le anticipazioni e tutti i dettagli.

Itaca. Il ritorno, il film: un Ulisse lontano dall’epica

Dopo vent’anni trascorsi lontano da casa tra la guerra di Troia e un lunghissimo viaggio, Ulisse approda finalmente a Itaca. Ma il ritorno è molto diverso da come lo aveva immaginato: il regno è in balia dei Proci, decisi a conquistare il trono sposando Penelope, mentre il figlio Telemaco è ormai un uomo e rischia la vita per opporsi agli usurpatori. È proprio la sua ‘riconquista’ al centro di Itaca. Il ritorno. Se Nolan costruisce un grande affresco epico, spettacolare e avventuroso in The Odyssey, raccontando il lungo viaggio di Odisseo tra mostri, dèi e prove leggendarie, il film del 2024 diretto da Uberto Pasolini concentra invece lo sguardo sull’ultimo capitolo della storia: il ritorno del re nella sua patria. Il protagonista interpretato da Ralph Fiennes non è l’eroe invincibile della tradizione, ma un uomo profondamente segnato dalla guerra e dalle perdite. Il dramma psicologico prende il posto dello spettacolo, con il peso del tempo e il trauma della guerra a fare da padroni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Perché tutti parlano di Ulisse: il fenomeno Nolan con The Odyssey

L’arrivo di The Odyssey di Cristopher Nolan nelle sale ha riportato l’Odissea sotto i riflettori come non accadeva da anni e Itaca. Il ritorno arriva nel momento ideale. Più che competere con il blockbuster hollywoodiano, il film di Uberto Pasolini ne rappresenta il complemento: dove Nolan punta sulla grandiosità dell’avventura, Itaca. Il ritorno sceglie di raccontare ciò che succede quando il viaggio è finito e l’eroe deve affrontare la prova più difficile, quella del ritorno alla vita. Dopo Oppenheimer su Canale 5, dunque, anche la prima serata Rai ha deciso di ‘cavalcare’ l’hype intorno a Nolan.

Il cast di Itaca. Il ritorno

Ralph Fiennes – Ulisse (Odisseo)

– Ulisse (Odisseo) Juliette Binoche – Penelope

– Penelope Charlie Plummer – Telemaco

– Telemaco Claudio Santamaria – Eumeo

– Eumeo Marwan Kenzari – Antinoo

– Antinoo Ángela Molina – Euriclea

– Euriclea Amir Wilson – Filoezio

– Filoezio Tom Rhys Harries – Pisandro

Quando e dove vedere Itaca. Il ritorno in tv e streaming (venerdì 7 agosto 2026)

Itaca. Il ritorno va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming gratuito live e on demand, come sempre, disponibile sulla piattaforma RaiPlay tramite app o sito ufficiale.

Potrebbe interessarti anche