IT - Welcome to Derry, il clown maledetto è tornato: Sky e NOW alzano il livello
Il prequel con la storia di Pennywise è ora disponibile in una serie che promette di scoprire l'origine del male.
IT è tornato. Dal 27 ottobre 2025 su Sky e NOW la nuova serie IT: Welcome to Derry è pronta a esplorare l’origine del male. Ambientata nel 1962, ci riporta decenni prima degli eventi che già conosciamo dai film, mostrando come Pennywise abbia iniziato a tessere la sua tela.
Vedere Bill Skarsgård tornare nei panni del clown maledetto, sarebbe già motivo sufficiente. Ma Welcome to Derry non si accontenta di un volto familiare: lo fa calare in un contesto che lo nutre, lo svela, lo sviluppa.
La serie è composta da nove episodi, e se avete già visto IT e IT – Capitolo Due, non potete perderla, perché non è solo una storia di paura, ma di crescita, di amicizia, di mostri interiori. Saremo spettatori dell’origine di un male che è diventato leggenda.
Ma se volete conoscere tutti i dettagli del prequel, non vi resta che guardare il Video!
