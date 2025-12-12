Trova nel Magazine
It: Welcome to Derry, quando e a che ora esce l'episodio finale

Tutte le informazioni fondamentali per non mancare l'ultimo episodio della serie prequel dei film tratti dal romanzo di Stephen King

IT: Welcome to Derry, serie tv prequel dei film tratti dal romanzo di Stephen King, sta per giungere alla sua conclusione, dopo gli incredibili eventi della settima puntata. Lo show HBO ha raccolto reazioni divise da parte della community, tra chi l’ha amata e chi è rimasto deluso dopo un ottimo avvio. Tutti, però, stanno attendendo allo stesso modo il finale di IT: Welcome to Derry, ma a che ora e quando esce l’ultimo episodio?

A che ora e quando esce l’episodio finale di IT: Welcome to Derry

La puntata 1×08 di IT: Welcome to Derry, l’epico finale della stagione, arriverà domenica 14 dicembre negli Stati Uniti su HBO e HBO Max, mentre in Italia dovremo attendere la messa in onda su Sky alle 21.15 del 15 dicembre. Gli abbonati Now, invece, potranno seguire in streaming l’episodio in qualsiasi momento, anche dalla mattina del 15. La stessa cosa vale per chi preferisce utilizzare il servizio Sky on demand, che permette libero accesso ai contenuti a prescindere dall’orario di messa in onda lineare.

La puntata promette di concludere la storia dell’ultimo ciclo di vita di IT prima degli eventi dei film IT e IT: Capitolo 2, ma vi ricordiamo che la serie proseguirà con le stagioni 2 e 3… nelle quali la storia procederà a ritroso, raccontando i cicli vitati di IT del 1935 e del 1908.

Cos’è successo nel penultimo episodio di IT: Welcome to Derry (attenzione spoiler)

Nel penultimo episodio di IT: Welcome to Derry, torniamo indietro al 1908, trovando Bob Gray (identità "umana" del mostro) quando ancora era una persona normale, un artista pervaso dal dolore. La sua abilità di avvicinare e affascinare i bambini tuttavia incuriosisce IT, che lo sceglierà come vittima e come aspetto "canonico".

Proseguendo con la puntata, vediamo il rogo del Black Spot da parte di alcuni suprematisti bianchi. Nell’incendio periscono diverse persone, tra cui Rich che si sacrifica per salvare Marge. Dopo il rogo, Ingrid, la figlia di Bob Gray, compare sul posto convinta che la distruzione attirerà quello che crede essere suo padre, ovvero IT. Quando l’entità si mostra per quello che è davvero, la donna gli chiede cos’abbia fatto al padre. Lui risponde che l’ha mangiato, per poi investirla con i suoi Deadlights, un fascio di luce arancione che rappresenta la sua essenza cosmica, lasciandola in uno stato vegetativo. Dopodiché torna in stato vegetativo. Nel finale, scopriamo il piano dei militari del generale Shaw, ovvero quello di liberare IT per riportare ordine e disciplina nel mondo. Gli ultimi istanti vedono Will attaccato da IT, giunto nella sua abitazione dopo essersi risvegliato. Colpito anche lui dai Deadlights, non è certo se sia morto o meno.

Dove vedere IT: Welcome to Derry in streaming

Potete trovare tutti gli episodi di IT: Welcome to Derry disponibili in streaming su Now TV oppure sull’app di Sky Go in caso abbiate un abbonamento a Sky.

