Trova nel Magazine
Libero Magazine

Pennywise torna in azione nella serie It Welcome to Derry e fa più paura che mai: la foto

Arrivano le prime immagini di Pennywise della serie prequel It: Welkome to Derry, e mostrano un pagliaccio più inquietante che mai

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

It: Welcome to Derry, le prime foto del Pennywise della serie TV

Finora il marketing della serie HBO Max It: Welcome to Derry ha fatto attenzione a non rivelare completamente l’aspetto di Pennywise, tuttavia sappiamo che Bill Skarsgård tornerà sicuramente nei panni dell’iconico clown assassino nella prossima serie in streaming. Il primo vero sguardo al ‘nuovo’ Pennywise arriva grazie all’annuncio di due action figure di McFarlane Toys.

It: Welcome to Derry, Pennywise fa il suo ritorno con un nuovo look

Sono infatti disponibili due diverse action figure di Pennywise della linea Movie Maniacs di McFarlane Toys, una delle quali è curiosamente etichettata "Flashback Pennywise". La variante "Flashback" presenta un costume da clown più giallo, mentre per la action figure tradizionale è di colore grigio. Inoltre, la prima tiene in mano un mazzo di fiori, mentre la seconda mantiene l’iconico palloncino rosso del terribile pagliaccio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La differenza principale tra i due giocattoli Gold Label è lo strano copricapo di "Flashback Pennywise", che sembra quasi costruito in modo che la parte superiore della testa possa essere staccata e sostituita con diverse acconciature. Sembra presentare Pennywise non ancora nella sua forma definitiva, con più tratti di Skarsgård presenti sotto il trucco.

Quando esce la serie, la trama e il cast

IT: Welcome to Derry, serie tratta dal celebre romanzo di Stephen King, debutterà ufficialmente nell’ottobre 2025, in concomitanza con la stagione di Halloween. Tutti gli episodi saranno disponibili in streaming esclusivamente su HBO Max (che presto cambierà nome in Max). La serie è strutturata come un evento di nove episodi, durante i quali verrà raccontato il passato oscuro di Derry in modo più approfondito rispetto a quanto consentito dai film. La storia è ambientata 27 anni prima i fatti narrati nei film, nel 1962, quando IT esce dal suo sonno profondo, iniziando a colpire i bambini della città di Derry.

Il cast della serie vedrà Bill Skarsgård riprendere il ruolo che lo ha reso iconico, ma sarà affiancato da nuovi personaggi interpretati da Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, Stephen Rider, Madeleine Stowe Ci saranno, inoltre, James Remar e Rudy Mancuso. Il team produttivo comprende anche Roy Lee, Dan Lin, Shelley Meals e David Coatsworth, con la supervisione creativa dei fratelli Muschietti.

Potrebbe interessarti anche

It: Welcome to Derry

It: Welcome to Derry, l’anteprima svela i primi dieci minuti della serie (già ‘inquietante’): quando esce e dove vederla

Al San Diego Comic-Con sono state mostrate in esclusiva le prime immagini dell’attes...
L'ombra dello Scorpione di King sarà reso un film da Doug Liman

Stephen King torna al cinema, L'ombra dello scorpione diventa un film: quali sono gli altri adattamenti dei suoi libri

Finora arrivato solo in televisione, il monumentale romanzo cult del Maestro dell'Ho...
The Institute di Stephen King, recensione serie TV Prime Video

The Institute come IT, Stephen King colpisce al cuore e fa male: la recensione della serie

The Institute, la nuova serie TV disponibile in streaming su Prime Video, porta in s...
Harry potter voldemort serie tv hbo attore

Harry Potter, la serie HBO ha già scelto Voldemort e ci sarà un cambiamento shock

La serie remake sulle avventure del maghetto avrebbe già designato l'attore per il p...
It Ends With Us con Blake Lively in streaming su Prime Video

It Ends With Us, Blake Lively porta le polemiche su Prime Video

It Ends With Us approda in streaming su Prime Video e porta con sè lo strascico di p...
Harry Potter serie tv quando esce su hbo, cast, trama e curiosità

Harry Potter, l’incantesimo HBO è iniziato: 10 anni di avventure con un nuovo trio di maghetti. Le prime foto e curiosità

Dominic McLaughlin sarà il nuovo Harry: HBO promette dieci anni di avventure, un cas...
Blake Lively, nuovi sviluppi sul caso Justin Baldoni

Blake Lively dietro le quinte di It Ends with Us: quelle chat segrete che cambiano tutto nel caso Baldoni

Chat inedite e scottanti dal set del film scuotono il caso Lively-Baldoni: l’attrice...
The Big Bang Theory Sequel

The Big Bang Theory, la celebre serie nerd avrà uno spin-off folle: Stuart dovrà salvare il Multiverso in chiave comica

HBO Max dà il via libera a Stuart Fails To Save The Universe, lo spin-off della seri...
Millie Bobby Brown sarà la protagonista di una nuova commedia Netflix, Just Picture It

Just Picture It, Millie Bobby Brown vede il futuro (e l’amore) su Netflix: in arrivo la nuova commedia romantica

In Just Picture It, Millie Bobby Brown vive una storia d’amore fuori dal tempo: foto...

Proteggi

Sicurezza e salute sul lavoro

Https://quifinanza.it/economia/sicurezza-salute-luoghi-di-lavoro-pilastri-aziende-guardano-futuro/902824/

LEGGI

Personaggi

Steve Buscemi

Steve Buscemi
Ana de Armas

Ana de Armas
Daniele iaià

Daniele Iaià
Emma Myers

Emma Myers

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963