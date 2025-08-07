Pennywise torna in azione nella serie It Welcome to Derry e fa più paura che mai: la foto Arrivano le prime immagini di Pennywise della serie prequel It: Welkome to Derry, e mostrano un pagliaccio più inquietante che mai

Finora il marketing della serie HBO Max It: Welcome to Derry ha fatto attenzione a non rivelare completamente l’aspetto di Pennywise, tuttavia sappiamo che Bill Skarsgård tornerà sicuramente nei panni dell’iconico clown assassino nella prossima serie in streaming. Il primo vero sguardo al ‘nuovo’ Pennywise arriva grazie all’annuncio di due action figure di McFarlane Toys.

It: Welcome to Derry, Pennywise fa il suo ritorno con un nuovo look

Sono infatti disponibili due diverse action figure di Pennywise della linea Movie Maniacs di McFarlane Toys, una delle quali è curiosamente etichettata "Flashback Pennywise". La variante "Flashback" presenta un costume da clown più giallo, mentre per la action figure tradizionale è di colore grigio. Inoltre, la prima tiene in mano un mazzo di fiori, mentre la seconda mantiene l’iconico palloncino rosso del terribile pagliaccio.

La differenza principale tra i due giocattoli Gold Label è lo strano copricapo di "Flashback Pennywise", che sembra quasi costruito in modo che la parte superiore della testa possa essere staccata e sostituita con diverse acconciature. Sembra presentare Pennywise non ancora nella sua forma definitiva, con più tratti di Skarsgård presenti sotto il trucco.

Quando esce la serie, la trama e il cast

IT: Welcome to Derry, serie tratta dal celebre romanzo di Stephen King, debutterà ufficialmente nell’ottobre 2025, in concomitanza con la stagione di Halloween. Tutti gli episodi saranno disponibili in streaming esclusivamente su HBO Max (che presto cambierà nome in Max). La serie è strutturata come un evento di nove episodi, durante i quali verrà raccontato il passato oscuro di Derry in modo più approfondito rispetto a quanto consentito dai film. La storia è ambientata 27 anni prima i fatti narrati nei film, nel 1962, quando IT esce dal suo sonno profondo, iniziando a colpire i bambini della città di Derry.

Il cast della serie vedrà Bill Skarsgård riprendere il ruolo che lo ha reso iconico, ma sarà affiancato da nuovi personaggi interpretati da Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, Stephen Rider, Madeleine Stowe Ci saranno, inoltre, James Remar e Rudy Mancuso. Il team produttivo comprende anche Roy Lee, Dan Lin, Shelley Meals e David Coatsworth, con la supervisione creativa dei fratelli Muschietti.

