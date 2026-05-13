It Ends With Us: dopo le accuse di molestia Justin Baldoni pensa a un sequel con Blake Lively, ma solo a queste condizioni Dopo mesi di polemiche e battaglie legali, Justin Baldoni valuta la realizzazione del sequel tratto dal secondo libro di Colleen Hoover. Blake Lively ci sarà?

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Dopo mesi di polemiche, accuse e indiscrezioni che sembravano aver sepolto definitivamente l’ascia di guerra (per modo di dire), It Ends With Us potrebbe avere un sequel (ma prendete con le pinze ciò che stiamo per dirvi perché si tratta di rumor). Justin Baldoni, dopo la lunga bufera mediatica che lo ha visto costrette a difendersi dalle accuse di molestie sessuali sollevate da Blake Lively, starebbe infatti valutando l’idea di realizzare il sequel del film tratto dal secondo romanzo di Colleen Hoover. Già questa è una notizia clamorosa ma, ciò che ha stuzzicato i fan, è una sola domanda: Blake Lively ci sarà? ‘No’, sarebbe la risposta più logica ma, stando ad alcune indiscrezioni, Baldoni potrebbe non chiudere del tutto ‘la porta in faccia’ all’attrice. Di seguito, tutti i dettagli.

It Ends With Us, Justin Baldoni pensa a un possibile sequel

It Ends With Us potrebbe avere un sequel intitolato It Starts With Us. Il primo film, tratto dal bestseller di Colleen Hoover, era stato accompagnato da numerose critiche: dall’atteggiamento considerato "troppo leggero" di Blake Lively durante la promozione, fino alla scelta di mettere in secondo piano nel marketing temi fondamentali come la violenza domestica e le relazioni tossiche. Nonostante tutto, il successo ottenuto su BookTok continua a far sperare in un proseguimento della saga. L’autrice dei romanzi, però, non sembrerebbe interessata a un nuovo adattamento cinematografico. L’autrice ha infatti ammesso di sentirsi "in imbarazzo" all’idea di essere associata a It Ends With Us. Justin Baldoni, invece, avrebbe intenzione di continuare il progetto.

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It Ends With Us, Baldoni potrebbe ‘riaprire’ a Blake Lively solo se…

Alcune indiscrezioni rivelano che la Wayfarer Studios possiede ancora i diritti del sequel e che sarebbero già iniziate discussioni sul futuro del franchise. "Justin finalmente sente di poter respirare di nuovo", ha raccontato una fonte interna. "Per mesi è stato un susseguirsi di cause legali, critiche e gestione della crisi. Ora si sta concentrando sulla ricostruzione". Durante il contenzioso molti pensavano che il franchise fosse ormai finito: "La gente pensava davvero che il franchise fosse morto. Gli studios erano nervosi. I produttori non sapevano se il sequel fosse diventato troppo rischioso da riprendere in mano".

Per ora non esistono conferme ufficiali su It Starts With Us e il ritorno di Blake Lively appare improbabile, anche se Baldoni non avrebbe chiuso del tutto la porta a una futura collaborazione.

Secondo alcune fonti, l’attore e regista sarebbe disposto persino a collaborare ancora con Blake Lively: "Justin lavorerebbe di nuovo con Blake se ciò contribuisse a salvare il franchise. Non è interessato alla vendetta. Vuole solo tornare a lavorare".

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