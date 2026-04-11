Isola dei Famosi, Valerio Scanu svela il cachet da urlo: perché Maria De Filippi è stata decisiva Valerio Scanu racconta la sua esperienza all’Isola dei Famosi 2015: il cachet record, la trattativa e il ruolo decisivo di Maria De Filippi Filippi. I dettagli.Er

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Era il 2015 quando Valerio Scanu prese parte a L’Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 che, negli ultimi anni, fatica negli ascolti (così come il Grande Fratello, tra l’altro, ma ‘questa è un’altra storia‘). Oggi, a distanza di anni, l’ex allievo di Amici ha raccontato al podcast No Lies Podcast i retroscena della sua partecipazione, svelando di aver accettato un compenso tra i più alti dell’edizione. Inoltre, sembra che, inizialmente, il cantante non avrebbe nemmeno voluto accettare l’ingaggio e che il ‘sì‘ sarebbe arrivato solo dopo una lunga trattativa in cui Maria De Filippi avrebbe avuto un ruolo chiave. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Valerio Scanu, la cifra da record guadagnata a L’Isola dei Famosi 2015

Ospite del No Lies Podcast, il cantante Valerio Scanu ha raccontato la sua esperienza a L’Isola dei Famosi 2015, rivelando anche i dettagli economici. Il reality rappresenta il guadagno più alto della sua carriera, con un totale di circa 144 mila euro. Ha spiegato di aver percepito 18 mila euro a puntata fino alla finale, dopo una trattativa iniziale che partiva da circa 5 mila euro. Inizialmente, però, non voleva accettare e aveva persino provato a "alzare" la richiesta pensando che non sarebbe stata accolta: "Prendevo 18mila euro a puntata e le ho fatte tutte. Sono arrivato in finale. Eravamo partiti da una trattativa di circa 5mila euro a puntata. Io non volevo farlo, così mi sono detto ‘chiediamo 20mila euro, tanto non me li danno, magari chiediamo 18, ma non accetteranno’. Loro hanno accettato ma, nonostante ciò, non volevo andarci".

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Scanu ha inoltre sottolineato che il suo cachet era molto più alto rispetto a quello degli altri concorrenti, una cosa che non affrontò mai apertamente durante il programma per discrezione: "Sentivo veramente dei cachet che erano un decimo del mio". Ha anche raccontato che alcuni tendevano a esagerare i propri guadagni: "Sapevo di cachet di gente che parlava di soldi e magari sparava cifre, quando per certo sapevo che prendevano un quarto. Ci sono gli spacconi che prendono magari mille euro e ti dicono 10mila. Quando si tratta di guadagni, io invece faccio sempre il vago".

Maria De Filippi decisiva nella trattativa tra Scanu e L’Isola dei Famosi 2015

Nel corso dell’intervista al podcast, Scanu ha anche spiegato che determinante per la sua decisione fu l’intervento di Maria De Filippi, che lo spinse ad accettare, anche se in seguito sappiamo tutti com’è finito il rapporto tra loro. L’esperienza in Honduras non fu semplice per lui, che più volte pensò di ritirarsi, trattenuto soprattutto dalle penali contrattuali.

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