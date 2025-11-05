Isola dei Famosi, la scelta di Pier Silvio Berlusconi spiazza tutti: ecco chi guiderà l’edizione 2026 Dopo settimane di voci e indiscrezioni, arriva la prima conferma sul futuro del reality di Canale 5. La prossima stagione tornerà con una conduzione che piacerà ai fan.

Il destino de L’Isola dei Famosi sembra ormai tracciato. Dopo le tante ipotesi circolate negli ultimi mesi, Mediaset avrebbe scelto di confermare un volto già vicino al format, al timone del reality dei naufraghi, in onda nei primi mesi del 2026. Una decisione che arriva al termine di una stagione tutt’altro che brillante sotto il profilo degli ascolti, ma che ha visto il conduttore in questione guadagnarsi evidentemente sul campo la fiducia dei vertici del Biscione.

La conferma di Veronica Gentili alla conduzione de L’isola dei Famosi

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Chi Magazine, i vertici di Cologno Monzese avrebbero deciso di puntare ancora sulla giornalista Veronica Gentili, già volto de Le Iene, per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Lo stile sobrio e professionale della Gentili avrebbe convinto l’azienda a non cambiare rotta, apprezzando il suo modo di gestire un format complesso come quello dei naufraghi. Un segnale di continuità, quindi, che conferma come Mediaset non voglia abbandonare il reality, nonostante una stagione in chiaroscuro.

Gli ascolti e il bilancio della passata edizione

L’edizione 2025 non ha brillato in termini di numeri, con una media di circa 1,8 milioni di telespettatori a puntata e uno share intorno al 15%. Dati non disastrosi, ma lontani dai fasti di qualche anno fa. Tuttavia, la Gentili ha saputo portare ordine e credibilità in uno show spesso caotico, riuscendo a mantenere un tono equilibrato e una conduzione lineare, elementi che la critica ha riconosciuto e premiato, promuovendo la padrona di casa. Proprio per questo motivo, Mediaset avrebbe valutato positivamente il suo lavoro, scegliendo di concedere al format un’altra chance, con l’obiettivo di rilanciarlo e riportarlo a risultati più competitivi.

Il nodo sugli opinionisti e il punto di domanda su Simona Ventura

Se la conduzione sembra ormai definita, diverso è il discorso sugli opinionisti. Difficile immaginare un ritorno di Simona Ventura, che nel 2025 aveva affiancato la Gentili in studio ma che ora è impegnata con la conduzione del Grande Fratello. Si esclude un suo coinvolgimento, e si starebbe già lavorando a una nuova coppia di volti per animare il dibattito in studio.

La prossima edizione del reality potrebbe debuttare nella primavera del 2026, con una formula rinnovata ma fedele alla tradizione. La riconferma di Veronica Gentili rappresenta una scommessa di fiducia: nonostante gli ascolti poco incoraggianti, la conduttrice ha saputo dimostrare di essere all’altezza di un programma complicato, che presenta molte dinamiche di gruppo. A Cologno Monzese ci si prepara dunque a una nuova sfida. Chissà se il pubblico tornerà a seguirla con la stessa curiosità di un tempo.

