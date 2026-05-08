Isola dei Famosi 2026, rivoluzione in corso: Belen non condurrà da sola. Cosa cambia
Secondo le ultime indiscrezioni, la prossima edizione del reality vedrà una serie di cambiamenti: dalla messa in onda alla conduzione. Scopriamo di più.
- Nonostante tutti gli occhi siano ancora puntati sul Grande Fratello Vip 2026, che nelle prossime settimane giungerà al termine, i vertici Mediaset stanno già pensando al futuro, e in particolar modo alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Da quanto emerso dalle ultime indiscrezioni, infatti, la produzione starebbe definendo gli ultimi dettagli di un’edizione totalmente rinnovata e con notevoli cambiamenti rispetto al passato. Dall’addio alla storica meta dell’Honduras fino alla registrazione delle puntate, nulla sarà più come prima: ecco tutti i dettagli.
Isola dei Famosi, addio all’Honduras e alla diretta: cosa cambia
Ebbene sì, a riportare le ultime indiscrezioni sulla prossima edizione dell’Isola dei Famosi è stato il portale Leggo, il quale ha rivelato: "Secondo fonti, L’isola dei Famosi dovrebbe sbarcare nelle Filippine per il prossimo 5 giugno, con le registrazioni che partirebbero da metà giugno in poi". Addio dunque alla storica meta dell’Honduras, dato che la nuova edizione del reality avrà luogo nelle Filippine.
Ma le novità non finiscono certo qui, perché dopo anni di diretta serale con tutte le problematiche del caso, nella prossima edizione scompariranno sia le dirette che lo studio. Il programma verrà registrato e mandato in onda in seguito sulla falsa riga di Temptation Island. Come rivelato da Leggo, infatti, le registrazioni dovrebbero iniziare a giugno con la messa in onda prevista per settembre 2026, salvo cambiamenti in corso d’opera. Insomma, una vera e propria rivoluzione per un format storico che, negli ultimi anni, ha risentito molto del calo di ascolti e del basso apprezzamento da parte del pubblico. Questi cambiamenti basteranno a risollevarne le sorti? Staremo a vedere.
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Isola dei Famosi, Belen in pole position per la conduzione (ma non da sola)
Sempre secondo le indiscrezioni fornite da Leggo, in pole position per la conduzione della prossima edizione dell’Isola dei Famosi ci sarebbe Belen Rodriguez, ovvero "l’unico nome rimasto sul tavolo dei vertici Mediaset". Da quanto sta emergendo, però, la showgirl argentina potrebbe non essere sola in questa nuova avventura, dato che Mediaset starebbe anche valutando l’idea di affiancarle un altro conduttore.
"Un progetto ambizioso che la rete sta cucendo su misura per lei: l’ipotesi di una co-conduzione inedita…L’obiettivo è quello di creare una coppia d’impatto per gestire un’edizione che promette di essere la più complessa di sempre", ha rivelato Leggo. Al momento, queste rimangono solo indiscrezioni non confermate, ma qualora tutto ciò dovesse avverarsi ci ritroveremo davanti a un’edizione completamente diversa, e chissà che non possa essere proprio questa la strada giusta per ritrovare lo splendore di un tempo.
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15 Maggio 2026
Ore 14Rai 2
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