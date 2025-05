Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Le ammissioni di Adinolfi e Cristina Plevani I naufraghi erano impegnati a discutere delle varie privazioni a cui ti costringe partecipare all'Isola dei Famosi. Mario Adinolfi a riguardo non ha dubbi: "L'astinenza più pesante è dal sesso". Cristina Plevani però non è convinta: "Se qualcuno spera in qualcosa credo che questa sia l'edizione più morta in assoluta dal ventre in giù. Io sono tre anni che non trom*o". Mirko Frezza, invece, non ci pensa affatto: "Non ci sto pensando per niente, non me ne sto affatto preoccupando". Patrizia Rossetti conclude: "Qui non si fa un piffero… però un paio di uomini che potrebbero attizzarmi ci sono. Mi piace moltissimo Paolo".

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Scelta al limite per recuperare gli ascolti Durante l'ultima diretta, Veronica Gentili una scelta rivelata da molti come una mossa epocale per il reality: dalla prossima settimana L’Isola terminerà alle 00:30. Il programma si concluderà quindi molto prima della solita 1:30. C'è chi considera la scelta un salto nel vuoto, una mossa azzardata che non produrrà particolari risultati. Staremo a vedere.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Lorenzo Tano svela i concorrenti più strategici A distanza di alcune settimane dall'uscita di Lorenzo Tano dal programma, l'ex naufrago a decido di lanciare qualche frecciatina alle concorrenti del reality: "Le più strateghe sono le ragazze. Cristina è molto stratega, osserva tutto e ha subito trovato un alleato in Omar che finora è sempre il leader e si sta confermando come una persona preparata. La più finta in assoluto è invece Teresanna nel senso che quando si avvicinano le telecamere lei cambia proprio atteggiamento. Per questo motivo e tenendo conto del percorso che volevo fare all’Isola è stata la persona che ho evitato di più. In televisione si è visto solo un confronto tra me e lei ma in realtà quel confronto l’ho iniziato io dicendole che non volevo fare un’Isola con lei perché era l’opposto dell’esperienza che avrei voluto fare io".

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Jey Jasmine e Ahlam cedono le loro razioni Subito dopo essere arrivati sull'Isola, i nuovi naufraghi Jey, Jasmin e Ahlam cedono le loro porzioni di riso agli altri Naufraghi, consapevoli che i veterani hanno molto più bisogno di mangiare rispetto ai nuovi arrivati, cercando di compensare un po' il loro arrivo ritardato.