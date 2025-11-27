Isola dei Famosi, rivolta degli indigeni contro il reality: caos in Honduras e rischio cancellazione
Proteste dei Garifuna in Honduras minacciano L’Isola dei Famosi: la produzione valuta nuove location, rischio slittamento o cancellazione della 20ª edizione.
È caos in Honduras: le comunità indigene locali hanno nuovamente alzato la voce contro la produzione de L’Isola dei Famosi. I Garifuna denunciano i divieti di navigazione e pesca imposti durante le registrazioni del reality, che limitano l’accesso alle loro tradizionali risorse economiche. La pesca, il turismo e la raccolta di legna rappresentano infatti l’unico sostentamento per molte famiglie dell’arcipelago di Cayos Cochinos, oggi gravemente compromesso. Secondo fonti locali, l’impatto sulle comunità e sull’ecosistema circostante sarebbe significativo, alimentando tensioni che durano da anni. Ecco cosa sta succedendo all’Isola dei Famosi.
Isola dei Famosi, la protesta choc dei Garifuna a Cayos Cochinos
Le comunità Garifuna hanno manifestato direttamente sui set del reality durante le riprese, bloccando alcune zone e facendo sentire le proprie ragioni in maniera pacifica. Le isole di Cayos Cochinos sono amministrate dalla Fondazione omonima, che secondo i Garifuna non redistribuirebbe equamente gli ingenti proventi derivanti dalle produzioni italiane e spagnole.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Come racconta un portavoce locale, "i divieti di navigazione e pesca ci privano della nostra principale fonte di reddito. Non possiamo accettare che il nostro territorio venga occupato senza alcun vantaggio per noi". Questa tensione si è protratta per anni, con "invasioni pacifiche" durante le registrazioni, ma sembra oggi aver raggiunto un livello di pressione tale da far riflettere seriamente la produzione sulla continuità delle registrazioni nell’arcipelago.
L’Isola dei famosi, trasloco e cancellazione?
A fronte delle crescenti proteste, la produzione del reality, guidata da Banijay in collaborazione con Cuarzo per l’edizione spagnola Supervivientes, starebbe valutando la possibilità di spostare il set. Tra le alternative al vaglio ci sarebbero località messicane, ma finora i sopralluoghi non avrebbero dato risultati soddisfacenti.
Fonti vicine alla produzione riferiscono che "la situazione è diventata così complicata che l’ipotesi di abbandonare Cayos Cochinos non è più remota". Le complicazioni legate alla location potrebbero quindi causare uno slittamento del debutto dell’Isola dei Famosi 20, mentre alcuni addetti ai lavori ipotizzano addirittura una possibile cancellazione della stagione. In tal caso, il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini potrebbe anticipare la sua programmazione, complicando ulteriormente i piani di Mediaset. La tensione in Honduras conferma quanto la produzione di reality in location esotiche debba confrontarsi con dinamiche locali delicate. Gli sviluppi delle prossime settimane saranno decisivi per capire se L’Isola dei Famosi riuscirà a partire come previsto o se sarà costretta a fermarsi di fronte alla protesta dei Garifuna.
Potrebbe interessarti anche
Dove è stato girato Sandokan: tutte le location (sorprendenti) della fiction Rai più attesa dell’anno
Tutte le location di Sandokan, la serie Tv in arrivo su Rai 1 dal 1 dicembre, tra es...
Loredana Cannata arrestata e bandita dal Vaticano: l’appello a papa Leone, cos’è successo
L’attivista ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi è stata arrestata in piazza San ...
Grande Fratello nei guai, vicini in rivolta: “Dovete smetterla”, protesta durissima contro il reality
Tra chiarimenti mancati, nervi tesi e confessioni che cambiano il clima nella Casa, ...
Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi, calendario stravolto: Pier Silvio cambia tutto per salvare i suoi reality
Cambiamenti in corso d’opera nella rete del Biscione, dove si starebbe pensando ad a...
Ascolti tv, perchè i reality show sono in crisi? Ce lo spiega Mario Abis di Matrimonio a prima vista
I numeri deludenti del Grande Fratello, la chiusura The Couple e La Talpa. Ne parlia...
Isola dei Famosi, la scelta di Pier Silvio Berlusconi spiazza tutti: ecco chi guiderà l’edizione 2026
Dopo settimane di voci e indiscrezioni, arriva la prima conferma sul futuro del real...
Frankenstein di Guillermo Del Toro, un viaggio tra le ombre di Scozia e i ghiacci del Canada: le location mozzafiato
Dal lago gelato in Ontario ai palazzi storici del Regno Unito, Del Toro trasforma lo...
Affari Tuoi, la puntata di oggi 21 novembre a rischio cancellazione: cosa succede
I cambiamenti in corso sulla rete ammiraglia per lasciare spazio alla Coppa Davis po...