Isola dei Famosi, rivolta degli indigeni contro il reality: caos in Honduras e rischio cancellazione

Proteste dei Garifuna in Honduras minacciano L’Isola dei Famosi: la produzione valuta nuove location, rischio slittamento o cancellazione della 20ª edizione.

È caos in Honduras: le comunità indigene locali hanno nuovamente alzato la voce contro la produzione de L’Isola dei Famosi. I Garifuna denunciano i divieti di navigazione e pesca imposti durante le registrazioni del reality, che limitano l’accesso alle loro tradizionali risorse economiche. La pesca, il turismo e la raccolta di legna rappresentano infatti l’unico sostentamento per molte famiglie dell’arcipelago di Cayos Cochinos, oggi gravemente compromesso. Secondo fonti locali, l’impatto sulle comunità e sull’ecosistema circostante sarebbe significativo, alimentando tensioni che durano da anni. Ecco cosa sta succedendo all’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi, la protesta choc dei Garifuna a Cayos Cochinos

Le comunità Garifuna hanno manifestato direttamente sui set del reality durante le riprese, bloccando alcune zone e facendo sentire le proprie ragioni in maniera pacifica. Le isole di Cayos Cochinos sono amministrate dalla Fondazione omonima, che secondo i Garifuna non redistribuirebbe equamente gli ingenti proventi derivanti dalle produzioni italiane e spagnole.

Come racconta un portavoce locale, "i divieti di navigazione e pesca ci privano della nostra principale fonte di reddito. Non possiamo accettare che il nostro territorio venga occupato senza alcun vantaggio per noi". Questa tensione si è protratta per anni, con "invasioni pacifiche" durante le registrazioni, ma sembra oggi aver raggiunto un livello di pressione tale da far riflettere seriamente la produzione sulla continuità delle registrazioni nell’arcipelago.

L’Isola dei famosi, trasloco e cancellazione?

A fronte delle crescenti proteste, la produzione del reality, guidata da Banijay in collaborazione con Cuarzo per l’edizione spagnola Supervivientes, starebbe valutando la possibilità di spostare il set. Tra le alternative al vaglio ci sarebbero località messicane, ma finora i sopralluoghi non avrebbero dato risultati soddisfacenti.

Fonti vicine alla produzione riferiscono che "la situazione è diventata così complicata che l’ipotesi di abbandonare Cayos Cochinos non è più remota". Le complicazioni legate alla location potrebbero quindi causare uno slittamento del debutto dell’Isola dei Famosi 20, mentre alcuni addetti ai lavori ipotizzano addirittura una possibile cancellazione della stagione. In tal caso, il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini potrebbe anticipare la sua programmazione, complicando ulteriormente i piani di Mediaset. La tensione in Honduras conferma quanto la produzione di reality in location esotiche debba confrontarsi con dinamiche locali delicate. Gli sviluppi delle prossime settimane saranno decisivi per capire se L’Isola dei Famosi riuscirà a partire come previsto o se sarà costretta a fermarsi di fronte alla protesta dei Garifuna.

