Isola dei Famosi sotto accusa, pilotata per far vincere Zeudi Di Palma: ecco perché la nuova teoria non è plausibile Sui social si moltiplicano sospetti e teorie secondo cui la vincitrice sarebbe già stata scelta. Ma gli elementi emersi finora raccontano una storia ben diversa.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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L’attesa per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi è accompagnata da un clima piuttosto insolito. Mentre le registrazioni del reality sono già in corso nelle Filippine e i concorrenti affrontano le prime settimane di avventura, sui social network ha iniziato a circolare una teoria che sta facendo discutere gli appassionati del programma. Secondo alcuni utenti, infatti, la vittoria sarebbe già stata assegnata e a trionfare dovrebbe essere Zeudi Di Palma. Un’ipotesi che, nel giro di poche ore, ha alimentato decine di commenti e discussioni online, dando vita all’ennesimo caso di presunto programma "pilotato" ancora prima che il pubblico abbia avuto modo di vedere le puntate.

L’Isola dei Famosi: la teoria social su Selvaggia Lucarelli e la vittoria pilotata

Tutto sarebbe partito da una segnalazione circolata sul web e successivamente ripresa da alcuni siti di informazione. Il ragionamento sostenuto dai più sospettosi è semplice: "Tra i concorrenti, Selvaggia Lucarelli segue su Instagram solo Zeudi Di Palma. E lo stesso fa un autore. Questo vuol dire che Zeudi è raccomandata e vincerà l’Isola". Da qui è partita una vera e propria ondata di accuse nei confronti della produzione del reality, con diversi utenti convinti che l’esito finale sarebbe già stato deciso a tavolino. Una convinzione che, però, si basa esclusivamente sull’analisi di alcuni profili social e non su elementi concreti legati allo svolgimento del programma.

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Le verifiche che smentiscono la vittoria programmata di Zeudi Di Palma

Analizzando più attentamente la situazione, emergono infatti diversi dettagli che ridimensionano notevolmente la teoria del complotto. È stato fatto notare che Selvaggia Lucarelli non segue soltanto Zeudi Di Palma, ma anche altri protagonisti legati alla nuova edizione del reality. Allo stesso modo, l’autore finito al centro delle polemiche seguirebbe anche altri concorrenti come Chiofalo. In sostanza, il semplice fatto che esista un collegamento sui social network non rappresenta una prova di favoritismi o accordi preventivi. Si tratta di rapporti digitali che possono nascere per motivi professionali, lavorativi o semplicemente personali, che potrebbero per altro essere preesistenti.

Perché parlare di vittoria già scritta è difficile

Un altro aspetto evidenziato da chi ha contestato queste accuse riguarda il funzionamento stesso del programma. Le eliminazioni e le prove si basano infatti su risultati verificabili e misurabili, con sfide nelle quali il vincitore emerge sulla base di parametri prestabiliti. A questo si aggiunge per altro un elemento particolarmente importante: la finale sarebbe supervisionata da un notaio incaricato di certificare la regolarità delle operazioni previste dal regolamento. Inoltre, essendo un’edizione registrata, sarebbero previsti finali alternativi proprio per evitare fughe di notizie e impedire che il nome del vincitore venga conosciuto in anticipo.

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