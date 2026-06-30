Isola dei Famosi sotto accusa, pilotata per far vincere Zeudi Di Palma: ecco perché la nuova teoria non è plausibile
Sui social si moltiplicano sospetti e teorie secondo cui la vincitrice sarebbe già stata scelta. Ma gli elementi emersi finora raccontano una storia ben diversa.
L’attesa per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi è accompagnata da un clima piuttosto insolito. Mentre le registrazioni del reality sono già in corso nelle Filippine e i concorrenti affrontano le prime settimane di avventura, sui social network ha iniziato a circolare una teoria che sta facendo discutere gli appassionati del programma. Secondo alcuni utenti, infatti, la vittoria sarebbe già stata assegnata e a trionfare dovrebbe essere Zeudi Di Palma. Un’ipotesi che, nel giro di poche ore, ha alimentato decine di commenti e discussioni online, dando vita all’ennesimo caso di presunto programma "pilotato" ancora prima che il pubblico abbia avuto modo di vedere le puntate.
L’Isola dei Famosi: la teoria social su Selvaggia Lucarelli e la vittoria pilotata
Tutto sarebbe partito da una segnalazione circolata sul web e successivamente ripresa da alcuni siti di informazione. Il ragionamento sostenuto dai più sospettosi è semplice: "Tra i concorrenti, Selvaggia Lucarelli segue su Instagram solo Zeudi Di Palma. E lo stesso fa un autore. Questo vuol dire che Zeudi è raccomandata e vincerà l’Isola". Da qui è partita una vera e propria ondata di accuse nei confronti della produzione del reality, con diversi utenti convinti che l’esito finale sarebbe già stato deciso a tavolino. Una convinzione che, però, si basa esclusivamente sull’analisi di alcuni profili social e non su elementi concreti legati allo svolgimento del programma.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Le verifiche che smentiscono la vittoria programmata di Zeudi Di Palma
Analizzando più attentamente la situazione, emergono infatti diversi dettagli che ridimensionano notevolmente la teoria del complotto. È stato fatto notare che Selvaggia Lucarelli non segue soltanto Zeudi Di Palma, ma anche altri protagonisti legati alla nuova edizione del reality. Allo stesso modo, l’autore finito al centro delle polemiche seguirebbe anche altri concorrenti come Chiofalo. In sostanza, il semplice fatto che esista un collegamento sui social network non rappresenta una prova di favoritismi o accordi preventivi. Si tratta di rapporti digitali che possono nascere per motivi professionali, lavorativi o semplicemente personali, che potrebbero per altro essere preesistenti.
Perché parlare di vittoria già scritta è difficile
Un altro aspetto evidenziato da chi ha contestato queste accuse riguarda il funzionamento stesso del programma. Le eliminazioni e le prove si basano infatti su risultati verificabili e misurabili, con sfide nelle quali il vincitore emerge sulla base di parametri prestabiliti. A questo si aggiunge per altro un elemento particolarmente importante: la finale sarebbe supervisionata da un notaio incaricato di certificare la regolarità delle operazioni previste dal regolamento. Inoltre, essendo un’edizione registrata, sarebbero previsti finali alternativi proprio per evitare fughe di notizie e impedire che il nome del vincitore venga conosciuto in anticipo.
Potrebbe interessarti anche
Selvaggia Lucarelli confermata all'Isola dei Famosi: l'addio a Ballando e i primi concorrenti, da Pretelli a Zeudi Di Palma
Lucarelli pronta a sbarcare in Honduras: arriva la conferma sulla conduzione e inizi...
Isola dei Famosi 2026, il cast è (finalmente) completo: ecco i sedici naufraghi di Selvaggia Lucarelli
Le riprese della nuova edizione del reality show Mediaset inizieranno a breve e i no...
È morta Zeudi Araya, l'attrice aveva 75 anni: il figlio svela la causa della morte
L'attrice Zeudi Araya è morta il 24 maggio e a svelare l'accaduto è stato il figlio ...
Isola dei Famosi 2026, Selvaggia Lucarelli aveva rifiutato "Ma Mediaset l'ha corteggiata": la giuria di Ballando ad un bivio
Il suo possibile passaggio a Mediaset rischia di riscrivere gli equilibri del sabato...
Isola dei famosi 2026, prime anticipazioni: Raffaella Fico c’è, Flavia Vento molla e il vincitore fake di Selvaggia Lucarelli
Direttamente dalle Filippine emergono i primi dettagli sui concorrenti e sulla nuova...
Terremoto nella Filippine, l’Isola dei Famosi 2026 parte nel terrore: la reazione di Selvaggia Lucarelli e l’allarme tsunami
Mentre la nuova conduttrice raggiunge le Filippine, un violento terremoto colpisce i...
Zeudi Di Palma, la mamma via dai social dopo Belve: “Lo chiedo col cuore in mano...”. Stop all’assalto dei fan a Monica Setta
La madre di Zeudi Di Palma lascia X dopo le polemiche post Belve: appello ai fan per...
Isola dei Famosi, Mediaset ufficializza Selvaggia Lucarelli: “Ecco perché è stata scelta”. Ma è giallo sulla data d'inizio: "Prossime stagioni"
La giornalista è la nuova conduttrice del reality show di Canale 5, dove sarà affian...