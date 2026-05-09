Isola dei Famosi, lo sfogo durissimo di Walter Nudo: “Ho bisogno di soldi”. Pioggia di critiche sui social Walter Nudo valuta il ritorno all’Isola dei Famosi tra necessità economiche e dubbi personali, mentre sui social esplodono i commenti per le sue parole.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Sembra strano perché non lo si sente da diverso tempo ma, nelle scorse ore, l’attenzione del gossip si è spostata su Walter Nudo, attore italiano di successo, il quale ha parlato sui social di una sua possibile partecipazione alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Un format storico che, a quanto pare, dovrebbe tornare in una veste rinnovata e sotto la conduzione di Belen Rodriguez. Nudo, già nel 2003 ha preso parte al reality, vincendolo, e adesso ha espresso il proprio punto di vista tra necessità economica e dubbi sul da farsi. Vediamo nello specifico tutti i dettagli.

L’Isola dei Famosi, il dilemma di Walter Nudo sulla sua possibile partecipazione: cos’ha detto

Tra dubbi professionali e necessità economiche, Walter Nudo si trova a riflettere su una possibile partecipazione a L’Isola dei Famosi, programma che lo aveva già visto trionfare nel 2003. Il reality, oggi rinnovato, cambia ambientazione (dall’Honduras alle Filippine), non sarà trasmesso in diretta e avrà come conduttrice Belen Rodriguez. Tra i nomi considerati per il cast circola anche quello di Nudo. L’attore ha condiviso sui social un momento di forte incertezza personale e professionale, legato anche alla sua situazione economica. Nel video afferma: "Non riesco neanche a parlare, riesco neanche a balbettare, riesco neanche a… Ma devo dirti che non ce la faccio. Non ce la faccio, non ce la faccio. Dopo 23 anni se devo tornare ancora all’Isola dei Famosi. Ho bisogno di soldi? Sì, c***o. Sì che ho bisogno di soldi. Sì. Ho bisogno di soldi. Ho sbagliato. Ho fatto la mia scelta. Ho fatto quello che è. Insomma, ho bisogno di soldi. E forse me ne danno anche un bel po’. Ma il fatto di andare è la scelta giusta? È la scelta giusta questa? Questo mi domando io".

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Riflettendo anche sul suo percorso artistico e teatrale aggiunge: "Sto scrivendo, ho scritto, questa roba che è teatro per me, è importante, finalmente ho portato in scena quello in cui credo così fortemente ‘a nudo’ si fa per dire. Racconto il fatto di tirare giù le maschere, di essere sinceri, di essere autentici, a 56 anni cazzo, ma se devo tornare in un contenitore che non è consumato, di più, di più dopo 23 cazzo di anni dell’isola e 28 anni che cazzo ne so dal grande fratello, ma se devo tornare ancora lì? La gente mi guarda in faccia, mi sputa. Tu l’hai fatto per questo. Ma come? Vieni a teatro adesso a spiegarmi come si vive in maniera autentica? E vai lì. Ancora?"

I commenti social alle parole di Walter Nudo

Il video ha scatenato molte reazioni online. Alcuni lo spingono a cogliere l’opportunità per ragioni economiche: "Io ci andrei. Se entri lì dentro e diventi testimone di fede ogni secondo? Sei cambiato dentro. La tua partecipazione può essere qualcosa di grosso"; altri lo invitano a restare fedele al suo percorso artistico e a evitare il ritorno nei reality: "Ma per carità in quella spazzatura, vai avanti per la tua strada, grande Walter", e ancora: "Non è la scelta giusta! Ma è un lavoro, visto che hai bisogno di soldi, fallo, guadagna, poi torna a fare quello che stimi e ami realmente".

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