Isola dei Famosi, Mediaset ufficializza Selvaggia Lucarelli: “Ecco perché è stata scelta”. Ma è giallo sulla data d'inizio: "Prossime stagioni" La giornalista è la nuova conduttrice del reality show di Canale 5, dove sarà affiancata da Alvin: dubbi invece sulla messa in onda

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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I rumor si erano fatti sempre più insistente, ora c’è l’ufficialità: Selvaggia Lucarelli è la nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi. Come si vociferava da settimane, infatti, il reality show di Canale 5 cambierà faccia e Mediaset ha deciso di rompere gli indugi con un comunicato, annunciando che la prossima edizione del programma sarà condotta da Selvaggia Lucarelli, affiancata dallo storico inviato Alvin. Dubbi, invece, sulla data d’inizio: scopriamo tutti i dettagli.

Selvaggia Lucarelli a L’Isola dei Famosi: la mossa Mediaset

Continua l’ascesa di Selvaggia Lucarelli in casa Mediaset. Dopo l’esperienza come opinionista dell’ultima edizione Grande Fratello, infatti, la giornalista passerà alla conduzione de L’Isola dei Famosi. A quasi un anno dal finale della 19esima edizione condotta da Veronica Gentili (e dopo le deludenti stagioni sotto la guida di Ilary Blasi prima e di Vladimir Luxuria poi), dunque, Mediaset ha deciso di cambiare rotta, come annunciato in un comunicato. La decisione di affidare il programma a Selvaggia non sarebbe affatto casuale; come riportato dalla nota del Biscione, infatti, l’obiettivo è quello di proporre una nuova interpretazione del reality, valorizzando la capacità di raccontare i protagonisti e le dinamiche umane attraverso uno "sguardo autorevole, originale e contemporaneo". Con il suo tipico stile tagliente e diretto, la giornalista civitavecchiese sarà dunque chiamata a dare nuova linfa a un programma che negli ultimi anni ha mostrato segni di ‘stanchezza’.

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Al suo fianco, a garantire continuità e una profonda conoscenza delle dinamiche isolane, ci sarà Alvin. Niente da fare, dunque, per Belén Rodríguez, che era data in corsa per la conduzione de L’Isola e che ora potrebbe sbarcare a Ballando con le Stelle, magari prendendo il posto proprio di Selvaggia Lucarelli al tavolo della giuria di Milly Carlucci.

L’incognita della data d’inizio del reality

Le novità a L’Isola dei Famosi, però, non si fermano ai nomi. La produzione ha infatti ufficializzato un cambio di location: l’avventura si sposterà dalle storiche coste dell’Honduras alle Filippine, dove a breve partiranno le riprese. La data d’inizio della messa in onda, invece, rimane circondata da un alone di mistero. Nel comunicato, infatti, Mediaset parla in generale di "prossime stagioni", senza ulteriori dare indizi. Altre novità su cast e format verranno fornite nelle prossime settimane.

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