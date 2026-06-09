Isola dei Famosi, guai per Selvaggia Lucarelli: vietato il tuffo dall'elicottero nelle Filippine. Ma Mediaset trova l'escamotage
Tra ostacoli burocratici, questioni di sicurezza e possibili soluzioni alternative, uno dei riti più celebri del programma potrebbe cambiare volto, ma arrivano le possibili soluzioni.
Il conto alla rovescia per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi è già iniziato, ma dietro le quinte sarebbe emerso un problema che riguarda uno dei momenti più iconici e attesi del programma. Il tradizionale tuffo dall’elicottero, che da anni accompagna l’ingresso dei concorrenti nell’avventura, potrebbe infatti non essere realizzato nelle Filippine, la nuova location scelta per il reality. Si tratta di una scena che nel corso del tempo è diventata molto più di una semplice prova d’esordio. Per il pubblico rappresenta il vero inizio del viaggio dei naufraghi, un passaggio rituale che ha regalato episodi rimasti nella memoria degli spettatori. C’è chi ha affrontato il salto con entusiasmo e chi, invece, ha mostrato tutta la propria paura davanti alle telecamere, contribuendo a rendere la tradizione ancora più iconica.
Isola dei Famosi: un ostacolo inatteso per la produzione
Secondo le indiscrezioni circolate, come detto da Fanpage, il problema sarebbe legato a questioni burocratiche e di sicurezza. Nelle Filippine, infatti, sarebbero emerse difficoltà nell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per effettuare le riprese del tuffo dall’elicottero nelle modalità tradizionali. Le criticità riscontrate avrebbero spinto la produzione a valutare soluzioni alternative, soprattutto perché il lancio in mare rappresenta uno degli elementi più riconoscibili del format. Rinunciarvi completamente significherebbe modificare una delle immagini simbolo del programma, proprio in una stagione che già si presenta diversa rispetto al passato.
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Le due ipotesi sul tavolo di Mediaset per superare il problema
Per evitare di eliminare il tuffo, gli autori starebbero lavorando a un piano alternativo. La prima possibilità prevede l’utilizzo di un trampolino ad alta quota posizionato sopra una piscina. In questo modo i concorrenti potrebbero effettuare il salto in un ambiente controllato, riproducendo comunque l’effetto scenico che il pubblico è abituato a vedere. La seconda opzione consentirebbe invece di conservare l’elicottero. In questo caso la sequenza verrebbe registrata in Italia, in un lago della Lombardia, per poi essere inserita nel montaggio della puntata come parte dell’ingresso ufficiale dei naufraghi.
Un’edizione sempre più diversa dal passato
Al momento non esistono conferme definitive sulla scelta che verrà adottata. Non si può nemmeno escludere che la produzione decida di fare a meno del tuffo, come già accaduto in alcune edizioni passate, quando l’arrivo dei concorrenti sull’isola avvenne con modalità differenti. Quel che è certo è che l’eventuale addio al tuffo dall’elicottero segnerebbe una svolta importante nella storia de L’Isola dei Famosi. Tra registrazioni, nuova ambientazione e formula rinnovata, il reality sembra intenzionato a cambiare totalmente. E anche uno dei suoi riti più celebri potrebbe presto diventare soltanto un ricordo.
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