L'Isola dei Famosi 2027, è guerra tra Belen e Simona Ventura per la conduzione: i nomi dei concorrenti sono la prova Tra nuove direzioni, ritorni attesi e un format che promette di rompere con il passato, la scelta della nuova conduttrice dell’Isola potrebbe cambiare per sempre l’identità del reality.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Quando un programma storico come L’Isola dei Famosi si prepara a cambiare rotta, il fermento non resta mai confinato dietro le quinte. E in questo clima indefinito, fatto di trattative e strategie, sono due i nomi che rimbalzano con maggiore insistenza per prendere il timone del programma: Belen Rodriguez e Simona Ventura. Due profili molto diversi, due storie televisive lontane tra loro, ma entrambe potenzialmente decisive per il futuro del reality.

L’Isola dei famosi 2027: si gioca tutto tra Belen Rodriguez e Simona Ventura

A riaccendere ufficialmente il dibattito è stato Il Tempo, che ha scritto: "E’ corsa a tre per presentare la prossima edizione dell’Isola dei Famosi tra Belen, Ventura e Gentili su Canale 5…". Si tratta di una decisione strategica che riguarda non soltanto un volto, ma la direzione stessa che il programma intende prendere. Secondo le indiscrezioni più insistenti, Belen Rodriguez sarebbe attualmente in pole position. Il suo nome, già anticipato da Vanity Fair e rilanciato da Dagospia, circola con una certa continuità e non appare affatto casuale. La nuova edizione dovrebbe infatti segnare una rottura netta con il passato: niente più diretta, niente più Honduras e una possibile ambientazione nelle Filippine, con registrazioni concentrate tra fine giugno e inizio luglio e una messa in onda posticipata. Un’impostazione più costruita, più controllata, quasi più narrativa, che ricorderebbe per certi aspetti il modello di Temptation Island. Una trasformazione che richiede un volto capace di reggere il racconto senza l’imprevedibilità della diretta, puntando tutto su presenza scenica e carisma.

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Il legame di Belen con l’Isola dei Famosi

Se Belen dovesse davvero essere scelta, non si tratterebbe di un arrivo dall’esterno. Il suo rapporto con L’Isola dei Famosi affonda le radici nel 2008, quando partecipò come naufraga, esperienza che contribuì a consolidare la sua popolarità. Negli anni il reality ha incrociato più volte la sua storia familiare: Cecilia Rodriguez nel 2015, Jeremias Rodriguez nel 2019 e poi ancora nel 2022 insieme al padre Gustavo Rodriguez. Senza dimenticare Stefano De Martino, inviato dell’edizione 2018. Una trama personale che si intreccia con quella del programma e che renderebbe la sua eventuale conduzione un passaggio quasi naturale, come se il cerchio si chiudesse dopo quasi vent’anni.

Il peso del nome Simona Ventura

E poi c’è Simona Ventura. Parlare di Isola senza evocare il suo nome è quasi impossibile. La sua storia con il programma è parte integrante della memoria del reality. Dopo un periodo lontano da Mediaset, è rientrata gradualmente: prima come opinionista de L’Isola dei Famosi condotta da Veronica Gentili, poi alla guida della versione nip del Grande Fratello, che però non ha ottenuto i risultati sperati in termini di ascolti. Il suo ritorno alla conduzione dell’Isola avrebbe un valore chiaro: riprendere in mano il format affidandolo a chi lo ha reso iconico. Non a caso il suo nome resta stabilmente nella rosa delle possibili scelte. A rendere il quadro ancora più curioso è un ulteriore passaggio riportato sempre da Il Tempo: "Tra i possibili naufraghi Niccolò Bettarini…". L’ipotesi che il figlio della Ventura possa entrare nel cast proprio nell’edizione eventualmente condotta dalla madre aggiungerebbe ulteriore attenzione ad un’edizione già carica di novità, potrebbe essere qualcosa su cui gli autori vorrebbero puntare.

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