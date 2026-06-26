Isola dei Famosi 2026, sospetti sulla doppia eliminazione di Eva Grimaldi e Patrick Ray Pugliese. Cosa dicono gli indizi I due vip, secondo le voci arruolati come concorrenti del reality, potrebbero aver concluso la loro avventura in anticipo. A rivelarlo due spoiler involontari clamorosi.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Due spoiler clamorosi rischiano di rovinare la festa a L’Isola dei Famosi. Il reality affidato quest’anno a Selvaggia Lucarelli, in differita e non ancora in onda, potrebbe aver perso due nomi di punta del cast. E il tutto condito da un paio di ‘scivoloni’ social dei diretti interessati nelle ultime ore. Sembra infatti che Eva Grimaldi e Patrick Ray Pugliese siano stati eliminati dalla competizione, rivelando involontariamente l’esito in due modi molto simili. E se fosse vero, questo dettaglio potrebbe decisamente incidere sullo spettacolo una volta in onda. Ecco qui sotto tutta la storia.

Isola dei Famosi 2026, il selfie sospetto di Eva Grimaldi

Partiamo dall’attrice, Eva Grimaldi, che nelle scorse settimane è stata accostata a L’Isola dei Famosi 2026 senza conferme da parte di Mediaset. La sua partecipazione sarebbe stata in primis rivelata dalla moglie Imma Battaglia, nel corso di un’intervista: "Eva è un’attrice e una donna di sessant’anni alla quale non sempre vengono offerte opportunità per mostrare tutte le sue qualità. Fare un reality le permette di essere una donna più sicura di sé, indipendente e di mostrare tutte le sue capacità come donna, essere umano e personaggio artistico".

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Insomma, Grimaldi avrebbe accettato il gioco per motivi principalmente economico (e non c’è nulla di male). Ma il punto adesso è che l’attrice potrebbe aver svelato la sua eliminazione senza volere, contravvenendo in questo modo al contratto stipulato con L’Isola. Come ha ricordato infatti la giornalista di Fanpage Daniela Seclì su X "il contratto parla chiaro: non è possibile fare intuire di essere stati eliminati. Si può ripubblicare liberamente sui social solo una volta rientrati tutti i naufraghi. Prima di allora solo contenuti neutri".

Eva invece ha pubblicato un selfie in palestra, direttamente dagli spogliatoi, dove appare abbronzatissima e dimagrita. Dettaglio che ha fatto immaginare ai fan un’uscita anticipata dal reality del Biscione.

La possibile eliminazione di Patrick Ray Pugliese

Un discorso analogo potrebbe valere anche per Patrick Ray Pugliese, ex Grande Fratello accostato alla nuova edizione dell’Isola. Nel suo caso, lo scivolone consisterebbe nella pubblicazione su Instagram di alcuni contenuti legati a una sua (possibile) partecipazione al Radio Party Groove di Torino, serata prevista oggi, venerdì 26 giugno. Se quindi Patrick sarà presente, diventerà difficile negare l’eliminazione anticipata dal gioco.

Al momento, comunque, nessuno dei due potenziali spoiler ha trovato conferme ufficiali. Mediaset non si è espressa in merito, e sarebbe davvero un peccato se Pugliese e Grimaldi avessero rovinato la festa, per così dire, a Selvaggia Lucarelli. Ma anche questo è il rischio dei programmi registrati, dopotutto.

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