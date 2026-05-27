Isola dei Famosi 2026, Selvaggia Lucarelli aveva rifiutato "Ma Mediaset l'ha corteggiata": la giuria di Ballando ad un bivio Il suo possibile passaggio a Mediaset rischia di riscrivere gli equilibri del sabato sera, mentre attorno al reality si prepara una rivoluzione totale tra registrazioni e nuove regole.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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L’ipotesi circolava già da settimane nei corridoi televisivi, ma nelle ultime ore il quadro avrebbe iniziato a prendere una forma molto più concreta: Selvaggia Lucarelli sarebbe stata corteggiata da Mediaset per assumere la conduzione della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, un’edizione completamente ripensata rispetto al passato e destinata, almeno nelle intenzioni dell’azienda, a segnare una svolta netta per il reality.

Selvaggia Lucarelli aveva rifiutato l’Isola dei Famosi, la corte di Mediaset

Secondo le indiscrezioni emerse online, la proposta sarebbe arrivata circa dieci giorni fa e, almeno inizialmente, la giornalista avrebbe deciso di rifiutare. Un "no" che però non avrebbe chiuso definitivamente la trattativa. Anzi, pare che da parte di Mediaset sia partita una "Serrata opera di corteggiamento", tanto insistente da riaprire il dialogo e cambiare progressivamente gli scenari. La questione, inevitabilmente, non riguarda soltanto il futuro del reality di Canale 5. Perché un eventuale approdo stabile della Lucarelli a Mediaset finirebbe per avere conseguenze dirette anche su Ballando con le stelle, programma di cui è ormai uno dei volti più riconoscibili e discussi.

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Il bivio della giuria di Ballando con le stelle: chi entrerà nel cast fisso

Da anni Selvaggia Lucarelli rappresenta uno degli elementi più centrali della giuria dello show di Rai 1. Le sue discussioni, i giudizi taglienti e la capacità di creare dinamiche televisive hanno contribuito a rendere il programma molto più commentato anche fuori dalla messa in onda. Proprio per questo motivo, l’eventuale addio aprirebbe un problema non banale per la produzione.

Le strade possibili, secondo quanto trapela da Affari Italiani, sarebbero sostanzialmente due: sostituire soltanto Lucarelli lasciando invariata il resto della giuria oppure approfittare dell’occasione per mettere mano a un rinnovamento molto più ampio. I nomi circolati in queste ore sono numerosi e molto diversi tra loro. Si parla, tra gli altri, di Francesca Fagnani, Simona Ventura, Barbara D’Urso, Luca Barbareschi e Diletta Leotta, anche se al momento non sarebbe stata presa alcuna decisione definitiva. Intanto, a Saxa Rubra si starebbe già lavorando al nuovo studio della prossima edizione di Ballando con le stelle, che dovrebbe richiamare il celebre Auditorium del Foro Italico, lampadario compreso.

Come cambierà L’Isola dei Famosi: nuova produzione e nuove regole

Nel frattempo prende forma anche il nuovo meccanismo della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, che dovrebbe essere registrata interamente nelle Filippine, tra giugno e luglio, con undici puntate complessive e senza alcuna diretta. La vera rivoluzione riguarderebbe però il televoto, che sparirebbe completamente. Le eliminazioni avverrebbero attraverso prove, nomination interne e decisioni della produzione. Resterebbe invece la possibilità dell’"ultima spiaggia", con i concorrenti eliminati trasferiti temporaneamente su un’altra isola in attesa di un possibile rientro.

Anche la finale cambierebbe radicalmente. Per evitare fughe di notizie sul vincitore, la produzione starebbe valutando di registrare più finali alternativi, un sistema già visto in altri reality e adventure game televisivi. Il vincitore porterebbe a casa un montepremi di 100mila euro, metà dei quali destinati in beneficenza. E mentre il format si prepara a cambiare pelle, il nome di Selvaggia Lucarelli continua a restare al centro di tutte le discussioni. Perché il suo eventuale passaggio a Mediaset non rappresenterebbe soltanto una nuova conduzione, ma potrebbe diventare uno dei movimenti televisivi più pesanti della prossima stagione.

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