Terremoto nella Filippine, l’Isola dei Famosi 2026 parte nel terrore: la reazione di Selvaggia Lucarelli e l’allarme tsunami Mentre la nuova conduttrice raggiunge le Filippine, un violento terremoto colpisce il Paese, gettando un'ombra inattesa sulle imminenti registrazioni.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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L’avventura della nuova edizione de L’Isola dei Famosi non è ancora entrata nel vivo, ma le prime ore che precedono l’inizio delle registrazioni sono già state segnate da un evento che ha inevitabilmente attirato l’attenzione. Nelle Filippine, infatti, un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito l’area meridionale del Paese, provocando vittime, feriti e danni in diverse zone. Una situazione che ha generato apprensione anche tra coloro che, proprio in questi giorni, sono in viaggio verso l’arcipelago per dare il via alla produzione del reality dell’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi 2026: l’arrivo di Selvaggia Lucarelli nelle Filippine

Tra le persone che stanno seguendo da vicino l’evoluzione degli eventi c’è anche Selvaggia Lucarelli, scelta per guidare la prossima edizione di L’Isola dei Famosi insieme ad Alvin. La giornalista e conduttrice ha già raggiunto le Filippine o è comunque nelle fasi immediatamente precedenti all’inizio di questa nuova esperienza televisiva. Sui social, commentando le notizie arrivate nelle ultime ore, ha affidato il suo stato d’animo a una frase breve ma significativa: "Iniziamo serenamente". Un’osservazione ironica che fotografa bene il contrasto tra l’entusiasmo per l’inizio di una nuova avventura professionale e la preoccupazione per quanto accaduto nel Paese che ospiterà il programma.

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Il terremoto che preoccupa le Filippine

La forte scossa è stata registrata al largo dell’isola di Mindanao e ha causato conseguenze pesanti sul territorio. Le autorità locali hanno confermato un bilancio provvisorio di vittime e centinaia di feriti, mentre i soccorritori continuano a lavorare nelle aree maggiormente colpite. Nelle ore immediatamente successive al sisma è stato diffuso anche un allarme tsunami, con il timore che onde anomale potessero raggiungere diverse zone costiere. Le previsioni iniziali avevano alimentato una certa preoccupazione, soprattutto nelle aree vicine all’epicentro. Successivamente la situazione è andata progressivamente stabilizzandosi e le allerte sono state revocate, ma il clima di attenzione resta comunque elevato.

Il reality e la vita lontano dall’Italia

Nei giorni scorsi Lucarelli aveva già raccontato ai suoi follower alcuni dettagli del trasferimento. Pur spiegando che non potrà mostrare immagini del set o elementi direttamente collegati al programma, ha promesso di condividere aspetti della propria quotidianità durante la permanenza nelle Filippine: "Ovviamente non potrò mostrarvi set, location dell’Isola e nulla che abbia attinenza col programma che sarà registrato, ma vi racconterò comunque della MIA vita qui", ha scritto, lasciando intendere che il pubblico potrà comunque seguirla attraverso newsletter, articoli e aggiornamenti personali, dovrebbe continuare anche a registrare il suo podcast. Intanto la conduttrice anticipa dettagli sul programma: "In questa edizione non ci sarà nessuno studio…Il programma viene registrato sul posto come accade per le edizioni di Survivor di quasi tutto il mondo".

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