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Isola dei famosi 2026, prime anticipazioni: Raffaella Fico c’è, Flavia Vento molla e il vincitore fake di Selvaggia Lucarelli

Direttamente dalle Filippine emergono i primi dettagli sui concorrenti e sulla nuova edizione del reality tra retroscena, flirt e ritiri: cosa sta succedendo

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

L’Isola dei Famosi entra nel vivo. La ‘nuova’ era targata Selvaggia Lucarelli del reality show, infatti, è già iniziata: le riprese sono cominciate e dalle Filippine stanno emergendo le prime indiscrezioni. Dal cast al regolamento, tra retroscena, flirt e ritiri le novità e le sorprese sembrano non mancare di certo. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

L’Isola dei Famosi, il segreto del vincitore e le novità della nuova edizione di Selvaggia Lucarelli

L’Isola dei Famosi 2026 non è ancora andata in onda, ma l’attesa è tanta. Le prime indiscrezioni provenienti dalle Filippine, infatti, stanno già alimentando l’attesa del pubblico. La nuova edizione del reality segnerà il debutto di Selvaggia Lucarelli alla guida del programma e si preannuncia come una delle più rivoluzionarie di sempre con un regolamento completamente rinnovato, eliminazioni senza televoto e persino finali ‘alternative’ registrate per evitare spoiler. Le riprese della 20esima edizione dell’Isola sono già iniziate nelle Filippine (dopo anni in Honduras) e, stando agli ultimi rumor, le novità non mancheranno, a partire proprio dal passaggio dalla diretta alle puntate registrate. Una scelta che avrebbe consentito alla produzione di introdurre meccanismi inediti e una maggiore segretezza intorno allo svolgimento del gioco. Tra le novità più discusse c’è quella relativa alla finale: secondo alcune voci circolate sul web sarebbero state registrate diverse versioni dell’ultima puntata con vincitori differenti (e non informati della vittoria), così da mantenere il massimo riserbo fino alla messa in onda. In pratica, il nome del trionfatore che potrebbe trapelare nelle prossime settimane rischierebbe di essere soltanto un vincitore ‘fake’.

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Il cast e il regolamento: la conferma di Raffaella Fico e il ritiro di Flavia Vento

Sul fronte del cast, una delle presenze più chiacchierate a L’Isola dei Famosi era quella di Raffaella Fico. Dopo giorni di dubbi, stando alle ultime indiscrezioni la showgirl sarebbe regolarmente in gioco. Il suo nome compare infatti tra quelli dei sedici concorrenti che avrebbero raggiunto l’arcipelago asiatico per iniziare l’avventura. Diversa, invece, la situazione di Flavia Vento. La showgirl sarebbe stata inizialmente coinvolta nel progetto, ma avrebbe deciso di rinunciare poco prima della partenza. Una scelta che avrebbe costretto la produzione a rivedere alcuni equilibri del cast, prevedendo persino concorrenti ‘jolly’ pronti a subentrare in caso di necessità.

Tra i protagonisti più osservati ci sarebbero inoltre Luca Onestini e Il Musazzi. Secondo alcuni retroscena diffusi sui social, il primo starebbe emergendo come uno dei concorrenti più strategici del gruppo, mentre il secondo avrebbe già accusato le difficoltà dei primi giorni di permanenza sull’Isola. Si parla inoltre già di un primo flirt, con un concorrente single sempre più vicino a una naufraga fidanzata. Confermata anche la ‘rivoluzione’ del regolamento, con l’eliminazione che – senza televoto – dipenderà soprattutto dalle prove e dalle decisioni del gruppo, ma ci sarà sempre (o quasi) la possibilità di ripescaggio.

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