Isola dei Famosi 2026, il nuovo regolamento apre alla rivoluzione di Selvaggia Lucarelli: le novità sul ripescaggio
Tra le novità della 20esima edizione del reality show di Canale 5 ci sarà anche il sistema di eliminazione: come funziona
La nuova ‘era’ de L’Isola dei Famosi targata Selvaggia Lucarelli è ufficialmente iniziata. Nel weekend sono infatti cominciate le riprese della nuova edizione del reality show che, tra le varie novità (la conduttrice e il cast in primis), prevede anche alcune modifiche al regolamento. Mentre continuano a circolare indiscrezioni sui nomi dei naufraghi, dunque, stando a quanto rivelato da FanPage emergono i primi dettagli sulla ‘nuova’ Isola, a partire dal sistema di ripescaggio. Scopriamo tutti i dettagli.
L’Isola dei Famosi, il nuovo regolamente e il sistema di ripescaggio
Lo scorso 13 giugno sono iniziate le registrazioni della 20esima edizione de L’Isola dei Famosi, che vedrà il debutto di Selvaggia Lucarelli alla conduzione (al posto di Veronica Gentili) e il ritorno di Alvin nelle vesti di inviato sul posto. E a proposito di location, un’altra grande novità sarà rappresentata dallo sbarco dei naufraghi nelle Filippine dopo i numerosi anni in Honduras. Come svelato da FanPage, inoltre, ci saranno novità anche nel regolamento. Uno dei punti focali sarà il destino dei naufraghi eliminati: l’uscita dal programma, infatti, non comporterà necessariamente l’esclusione definitiva dal gioco. Quest’anno sarà prevista la possibilità del ripescaggio, consentendo ai concorrenti eliminati di rientrare in gara attraverso due modalità: il superamento di prove specifiche oppure una decisione presa dagli altri partecipanti tramite votazione. In questo modo, chi viene eliminato avrà ancora una possibilità di tornare nella competizione.
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I naufraghi eliminati (o quasi, per l’appunto) sosteranno invece nell’ultima spiaggia, che sarà ‘attivata’ dalla produzione quanto ritenuto opportuno. In questo caso gli eliminati verranno trasferiti in una zona separata rispetto alla spiaggia principale e qui potranno continuare la loro esperienza in attesa di sapere se avranno una nuova chance per rientrare nel reality oppure se la loro eliminazione diventerà definitiva. Chi decidesse di abbandonare volontariamente l’ultima spiaggia verrebbe invece considerato ritirato a tutti gli effetti. Con l’eliminazione definitiva, il concorrente potrà rientrare in Italia, ma dovrà rispettare precise regole di riservatezza senza fare sapere nulla sui social.
La puntata speciale dopo il reality show
Stando a quanto riportato da FanPage, inoltre, sarebbe al vaglio una puntata ‘extra’ de L’Isola dei Famosi. I naufraghi potrebbero infatti prendere parte a un appuntamento speciale alla fine del reality, una sorta di reunion per raccontare l’esperienza vissuta e festeggiare il vincitore. Si tratta tuttavia solo di un’opzione e la decisione verrà presa da Mediaset, anche e soprattutto dopo avere valutato gli ascolti di questa edizione del programma dopo le recenti delusioni.
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