Isola dei Famosi 2026, l’indiscrezione choc sugli eliminati. Spunta la lista (completa) dei vip esclusi dalla finale: chi sono L'ennesimo spoiler sul reality condotto da Selvaggi Lucarelli rischia di mandare all'aria i piani di Mediaset. Ecco i nomi trapelati e chi dovrebbe giocarsi la finale.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Non c’è pace per l’Isola dei Famosi targata Selvaggia Lucarelli. Il reality dei naufraghi, le cui registrazioni sono in corso al momento nelle Filippine, è da settimane al centro della bufera per spoiler, presunte voci su eliminazioni e compagnia bella. Stavolta, a diffondere l’ipotetica lista (completa) degli eliminati dal gioco sarebbe stata una nota esperta del settore, che avrebbe così aperto definitivamente il vaso di Pandora. Peraltro dopo che la stessa produzione era intervenuta nei giorni scorsi per redarguire i concorrenti colpevoli di spoiler che andavano (in teoria) ad infrangere il contratto. Ecco tutti i dettagli.

Isola dei Famosi 2026, lo spoiler choc sulla lista completa degli eliminati

L’ultimo smacco, in ordine di tempo, potrebbe anche essere il più grave. In quest’Isola funestata dalle indiscrezioni – com’era forse preventivabile, dato che si tratta di registrazioni – a spuntare online come dal nulla, ora, sarebbe la lista degli eliminati in vista della finalissima. L’ultima puntata dovrebbe essere registrata intorno al 17 luglio prossimo, con un paio di versioni differenti (stando alle voci) per scongiurare lo spoiler sul vincitore finale. Ma nel frattempo ad essere trapelata è una carrellata di nomi, in teoria, già fatti fuori dal gioco condotto da Selvaggia Lucarelli.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Autrice della soffiata è l’esperta di gossip Deianira Marzano, che a quanto pare ha svelato la lista, puntata per puntata, degli eliminati dall’Isola fino ai due giorni precedenti la registrazione della finale. Senza ulteriori indugi, ecco i nomi ‘fatti fuori’ (non in ordine cronologico di eliminazione) per quanto riguarda le primissime puntate: Denny Mendes, Eva Grimaldi, Patrick Ray Pugliese, Claudia Peroni, Audrey Martin e Alberto Fontana. A partire dalla sesta puntata, invece, gli esclusi sarebbero Michelle Veronesi, Daniele Iaia, Il Musazzi, Anna Lou Castoldi, Martina Maggiore e Alex Caniggia.

Chi resta in gioco per la finalissima de L’Isola dei Famosi

Facendo due conti, ciò significa che (se le indiscrezioni sono corrette) a giocarsi la vittoria nella finale dell’Isola dovrebbero rimanere i seguenti naufraghi:

Luca Onestini

Raffaella Fico

Francesco Chiofalo

Zeudi Di Palma

Serena Enardu

Pierpaolo Pretelli .

Uno di loro dovrebbe portarsi a casa la vittoria, anche se la verità su queste anticipazioni la scopriremo (purtroppo) soltanto tra fine 2026 e inizio 2027, quando L’Isola dei Famosi andrà effettivamente in onda su Canale 5. Per adesso, ci accontentiamo delle voci, e immaginiamo il dispiacere della produzione nel constatare gli ennesimi spoiler trapelati sul reality dei naufraghi. Un rischio tuttavia (quasi) inevitabile, soprattutto in questa pazza era dominata dai social e dalle live di Instagram e Tik Tok.

Potrebbe interessarti anche