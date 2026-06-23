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Isola dei Famosi 2026, come funziona il cachet dei naufraghi: il compenso cresce ogni tre giorni e ci sono extra speciali

Il meccanismo dietro il reality svela un dettaglio nuovo: la permanenza sull'Isola incide direttamente sui guadagni e ogni fase della registrazione contribuisce ad aumentare il compenso finale.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

L’avventura all’Isola dei Famosi non mette in palio soltanto la vittoria finale e la possibilità di conquistare il favore del pubblico. Dietro la permanenza dei concorrenti nelle Filippine esiste infatti un sistema di compensi ben preciso, costruito sulla durata effettiva del percorso all’interno del reality. Più a lungo un naufrago resta in gioco, maggiore sarà il cachet maturato nel corso delle registrazioni. La particolarità dell’edizione 2026 risiede soprattutto nella scelta di registrare il programma, una decisione che ha portato alla definizione di un meccanismo contrattuale differente rispetto al passato. I compensi, infatti, non vengono calcolati in maniera casuale, ma seguono una scansione temporale collegata direttamente alla realizzazione delle varie puntate.

Isola dei Famosi 2026: come viene calcolato il compenso

Secondo quanto emerso nelle ultime settimane, il contratto firmato dai concorrenti prevede un incremento del cachet a intervalli regolari. La prima quota viene maturata dopo i quattro giorni necessari per registrare la puntata inaugurale. Successivamente, ogni nuovo blocco di registrazione corrisponde a un ulteriore compenso. In pratica, il guadagno cresce man mano che il concorrente riesce a proseguire la propria esperienza nel programma, motivo per cui un’eliminazione anticipata comporta inevitabilmente un incasso inferiore rispetto a quello di chi arriva fino alle battute finali.

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Il calendario dei compensi dei naufraghi

La tabella di marcia delle registrazioni rappresenta il vero riferimento per comprendere quando maturano i vari compensi previsti dal contratto:

  • Prima puntata: dal 13 al 16 giugno
  • Seconda puntata: dal 17 al 19 giugno
  • Terza puntata: dal 20 al 22 giugno
  • Quarta puntata: dal 23 al 25 giugno
  • Quinta puntata: dal 26 al 28 giugno
  • Sesta puntata: dal 29 giugno all’1 luglio
  • Settima puntata: dal 2 al 4 luglio
  • Ottava puntata: dal 5 al 7 luglio
  • Nona puntata: dall’8 al 10 luglio
  • Decima puntata: dall’11 al 13 luglio
  • Undicesima puntata: dal 14 al 16 luglio

La prima e l’ultima fase richiedono quattro giorni di registrazione, mentre tutte le altre puntate vengono realizzate nell’arco di tre giorni.

Cachet diversi da concorrente a concorrente

Un altro elemento importante riguarda l’entità del compenso. Non esiste infatti una cifra identica per tutti i partecipanti. La produzione può stabilire cachet differenti in base a molteplici fattori, tra cui notorietà, ruolo all’interno del cast e accordi individuali. In alcuni casi il compenso può rimanere invariato per tutta la durata dell’avventura, mentre in altri può diminuire o aumentare dopo un certo numero di puntate. Si tratta di condizioni che vengono definite singolarmente e che possono variare sensibilmente da un concorrente all’altro.

Cosa succede se il programma si allunga

Il regolamento contempla anche l’eventualità di una durata superiore a quella inizialmente prevista. Qualora la produzione decidesse di aggiungere ulteriori puntate, il compenso maturato per l’undicesimo appuntamento verrebbe riconosciuto anche per le eventuali registrazioni successive. C’è poi un’ulteriore possibilità prevista dai contratti: una speciale reunion conclusiva in prima serata. In questo caso, i naufraghi richiamati per partecipare alla serata celebrativa riceverebbero un compenso extra rispetto a quanto già accumulato durante il reality. Insomma, restare più a lungo significa anche incrementare progressivamente il proprio cachet, trasformando ogni puntata superata in un tassello importante non solo per la corsa verso la vittoria, ma anche per il bilancio finale dell’esperienza.

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