Isola dei Famosi 2026, il cast è (finalmente) completo: ecco i sedici naufraghi di Selvaggia Lucarelli Le riprese della nuova edizione del reality show Mediaset inizieranno a breve e i nomi dei naufraghi sarebbero (quasi) ufficiali: mistero Raffaella Fico

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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L’Isola dei Famosi si rifà il look. Dopo le deludenti ultime edizioni, infatti, in casa Mediaset è tutto pronto per l’operazione ‘rilancio’ dello storico reality show di Canale 5. La novità annunciata più importante è ovviamente Selvaggia Lucarelli, nuova conduttrice e padrona di casa del programma al posto di Veronica Gentili. Ora, però, c’è tantissima curiosità e attesa intorno al cast: chi saranno i naufraghi della nuova edizione dell’Isola? Stando alle ultime indiscrezioni, la lista dei concorrenti sarebbe già stata definita e le riprese inizieranno a breve. Scopriamo tutti i dettagli.

L’Isola dei Famosi di Selvaggia Lucarelli prende forma: il cast

L’Isola dei Famosi è pronta a (ri)partire con quella che sarà la 20esima edizione e che – come detto – sarà all’insegna delle novità. In primis in studio ci sarà Selvaggia Lucarelli, nuova conduttrice del reality show di Canale 5 dopo l’esperienza come opinionista del Grande Fratello; spazio poi anche a un grande ritorno come quello di Alvin, che riprende il suo ruolo di inviato sul posto. L’altra grande novità sarà proprio la location, con la ‘nuova’ Isola trasferitasi nelle Filippine dopo tantissimi anni tra le spiagge dell’Honduras. Le riprese inizieranno già settimana prossima e dunque, al di là del ‘mistero’ riguardante la data d’inizio della messa in onda, resta da ultimare solo il cast.

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Al momento non ci sono ancora annunci ufficiali da parte di Mediaset ma, stando agli ultimi rumor, la lista dei 16 naufraghi dell’Isola dei Famosi 2026 sarebbe già stata definita. Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, Flavia Vento si sarebbe ritirata all’ultimo momento, così come Soleil Sorge. La produzione arruolerà anche dei ‘jolly’ pronti a entrare in un secondo momento qualora fosse necessario rinfoltire il cast (anche e soprattutto considerati i numerosi ritiri delle ultime edizioni). Resta però il ‘mistero’ Raffaella Fico: stando a quanto raccontato dall’esperta di gossip l’ex compagna di Mario Balotelli sarebbe stata vista a Milano per lo shooting e promo del reality nelle scorse settimane insieme ad altri concorrenti, ma la sua partecipazione potrebbe essere saltata all’ultimo minuto.

Chi sono i concorrenti della nuova edizione dell’Isola

Di seguito l’elenco completo in ordine alfabetico dei 16 naufraghi (9 uomini e 7 donne) che, stando alle indiscrezioni, dovrebbero prendere parte all’edizione 2026 de L’Isola dei Famosi:

Alex Caniggia

Claudia Peroni

Daniele Laia

Denny Mendez

Eva Grimaldi

Flavio Ubirti

Francesco Chiofalo

Il Musazzi

Luca Onestini

Martina Maggiore

Michelle Veronesi

Pasquale Laricchia

Patrick Ray Pugliese

Pierpaolo Pretelli

Raffaella Fico

Zeudi Di Palma

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