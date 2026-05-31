Isola dei Famosi 2026, c'è un'esclusione eccellente dal cast: un big va in 'panchina' Il cast dell'Isola dei famosi 2026 condotta da Selvaggia Lucarelli sta prendendo forma, tra i primi esclusi eccellenti c'è Milton Morales.

Thomas Cardinali Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

Raiplay

CONDIVIDI

L’attesa per la nuova edizione del reality di Canale 5 entra nel vivo, ma le prime polemiche non tardano ad arrivare. Al centro dell’attenzione c’è il complesso puzzle del cast dell’Isola dei famosi 2026, che a quanto pare ha perso un pezzo da novanta proprio a un passo dalla partenza per l’Honduras. Milton Morales, l’indimenticabile sex symbol cubano della tv italiana degli anni Duemila, è stato beffato dal destino quando la firma sul contratto sembrava ormai solo una formalità.

C’era una volta il bello del piccolo schermo: capelli corvini, fisico scolpito e un sorriso che faceva perdere la testa al pubblico. Morales sembrava pronto a tornare sotto i riflettori per lottare tra fame, sabbia e dinamiche di gioco. E invece, almeno per ora, la sua avventura si è arenata prima ancora di cominciare.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Isola dei famosi cast 2026, le rivelazioni di Morales

La nuova edizione dell’Isola si prepara a sbarcare in tv con una formula completamente inedita: niente diretta, riprese previste a partire da metà giugno e, secondo le indiscrezioni, Selvaggia Lucarelli alla conduzione. Un cambiamento di rotta netto che promette di stravolgere il format.

I casting sono partiti già nell’autunno del 2025. Tra i tanti nomi finiti nel mirino degli autori per comporre il cast per l’Isola dei Famosi 2026 c’era proprio quello di Morales, storico protagonista di reality come La Fattoria e Reality Circus.

La vicenda, raccontata dallo stesso Milton a Today, ha il sapore di una beffa in slow motion. Il modello ha spiegato che dopo un ottimo colloquio a settembre e le conferme arrivate a gennaio, il suo agente era stato avvisato di tenerlo libero in vista della firma ufficiale prevista per maggio. Morales ci ha creduto fermamente, tanto da rinunciare a impegni lavorativi in Sud America per restare in Italia. Maggio, però, è passato e il contratto non si è materializzato, lasciando l’artista con un’agenda svuotata inutilmente.

Dalle consegne per Amazon al sogno del reality

Non è la prima volta che il 55enne esprime il desiderio di entrare nel cast dell’Isola dei Famosi. Già cinque anni fa, in un’intervista concessa a Novella 2000, aveva raccontato senza filtri la sua complessa vita lontana dai riflettori, spiegando di essersi adattato a fare svariati lavori pur di andare avanti.

In quel periodo di transizione, Morales si è rimboccato le maniche lavorando prima come massaggiatore e poi all’interno di un laboratorio che costruisce pezzi per le barche. In seguito ha svolto il ruolo di addetto alla sicurezza nei locali notturni e ha persino consegnato i pacchi come corriere per Amazon. Proprio per questa sua grande capacità di adattamento, l’ex modello aveva dichiarato che l’Isola sarebbe stato il reality perfetto per lui, grazie al suo forte spirito selvaggio e battagliero.

Milton Morales sarà una riserva ufficiale dell’Isola dei Famosi 2026?

Il capitolo, però, potrebbe non essere definitivamente chiuso. Stando a quanto riferito dal cubano, gli autori non lo avrebbero escluso del tutto dai giochi, spiegando che l’intenzione attuale della produzione sarebbe quella di tenerlo momentaneamente come riserva. E si sa, tra infortuni e ritiri spontanei, i concorrenti in panchina diventano spesso i veri protagonisti assoluti del gioco in corso d’opera.

Nel frattempo, Milton elabora la delusione con la grinta di sempre, ammettendo di esserci rimasto male poiché ci teneva molto e ritenendo che la produzione ci abbia perso molto con la sua assenza. Nonostante la delusione, l’ex volto tv ha ribadito di non volersi tirare giù.

Ora non resta che aspettare il via ufficiale del programma per scoprire se ci saranno nuovi colpi di scena nel tanto discusso cast dell’Isola dei Famosi 2026 con l’attesa conduzione di Selvaggia Lucarelli.

Potrebbe interessarti anche