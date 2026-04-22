Belen all’Isola dei Famosi (per Mediaset), ma Banijay Italia smentisce: annunciata un’altra conduttrice. Chi è
L'isola dei Famosi sarà ancora in onda sulle reti Mediaset, ma con una versione rinnovata, a sorpresa però potrebbe non essere Belen Rodriguez a condurla
"L’Isola dei famosi" si farà, sarà ancora uno dei punti di forza del palinsesto di Canale 5, anche se si fa strada la possibilità di un’edizione del tutto rinnovata rispetto a come abbiamo imparato a conoscerla. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il reality sarebbe registrato e mandato in onda solo successivamente, una sorta di "Pechino Express" in salsa Mediaset. L’ambientazione non sarebbe più quella dell’Honduras, ma le Filippini, per una durata totale di 40 giorni, senza andare oltre il 15 luglio, tempistica che porterebbe quindi a un via nel prossimo mese.
Fino ad ora per la conduzione in pole position sembrava esserci Belen Rodriguez, una che conosce bene il format visto che vi ha partecipato in veste di concorrente, ma ora la situazione sembra essere cambiata. La casa di produzione del programma, infatti, sembra avere idee del tutto diverse.
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Belen Rodriguez alla guida de "L’Isola dei Famosi"? Spunta un nome a sorpresa
L’idea di affidare la conduzione de "L’Isola dei Famosi" a Belen Rodriguez sarebbe arrivata da parte dei piani alti di Mediaset che, a sorpresa, vorrebbe ridare all’argentina un ruolo di primo piano a distanza di qualche anno dalla conclusione del suo contratto. E invece portare a termine questo progetto potrebbe essere tutt’altro che semplice.
Banijay Italia, casa di produzione del programma, si sarebbe già mossa puntando su un altro nome, che ha caratteristiche del tutto diverse rispetto a quelle della showgirl. A metterlo inevidenza è stato Davide Maggio, che ha notato un’indicazione chiara presente sul sito dell’azienda: qui si parla infatti di come si svolga il reality, affiancato da chi dovrebbe esserne alla guida, ovvero Veronica Gentili.
Non si tratta di un’indicazione a caso, visto che l’attuale padrona di casa de "Le Iene" ha condotto "L’Isola dei Famosi" anche nella scorsa edizione, in cui ha sostituito Vladimir Luxuria, che non aveva convinto tutti solo dodici mesi prima. La giornalista era alla sua prima esperienza in un reality, per questo c’era chi era scettico per questa mossa, ma alla prova dei fatti lei ha saputo destreggiarsi al meglio, grazie anche alla presenza al suo fianco di una veterana come Simona Ventura, new entry in veste di opinionista.
La strada che può portare l’ex moglie di Stefano De Martino a rientrare in grande stile a Mediaset sembra quindi complicarsi, se non chiudersi del tutto. Difficile, infatti, che l’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi possa decidere di andare contro a chi produce il format, che ha inevitabilmente un ruolo di primo piano nel processo decisionale. Del resto, Veronica aveva saputo sia scegliere in prima persona alcuni naufraghi, sia gestire in maniera ottimale alcuni scontri nati sull’isola (celebre quello tra Mario Adinolfi e Dino Giarrusso), oltre a dimostrarsi sicura di sé e con una chiara capacità di occuparsi delle varie fasi delle serate, per questo sarebbe quasi naturale confermarla. Non resta che attendere, ma questa al momento sembra l’ipotesi più probabile.
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