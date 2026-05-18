Isola dei Famosi, con Belen c’è la svolta ‘Temptation Island’: cosa cambia (e perché può davvero funzionare) Grandissime novità per la prossima edizione dell’Isola dei famosi. Dal format alla conduzione fino alla location: nulla sarà più come prima.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Dopo le tante indiscrezioni emerse in queste settimane, la certezza è una sola: L’Isola dei Famosi è pronta a reinventarsi. Dopo le ultime stagioni con ascolti in netto calo e una certa insofferenza da parte del pubblico, Mediaset ha deciso di rimescolare le carte in modo radicale. La prossima edizione del programma, attesa su Canale 5 tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre 2026, sarà un prodotto completamente diverso da quello che i telespettatori hanno imparato a conoscere. Nuovo volto alla conduzione, nuova formula, nuova location: ecco tutti i dettagli.

Isola dei Famosi 2026, Belen, le Filippine e la rivoluzione del formato: tutte le novità

La prima grande novità riguarda proprio la conduzione che, secondo le diverse indiscrezioni, verrà affidata a Belen Rodriguez. Dopo l’edizione condotta da Veronica Gentili, la scelta è dunque ricaduta sulla showgirl argentina, uno dei personaggi più seguiti e discussi del panorama televisivo e social italiano. Al suo fianco, come rivelato da Affari Italiani, ci sarà Alvin: lo storico inviato dell’Isola tornerà sul campo per raccontare, come ha già fatto in varie edizioni, le prove che i naufraghi dovranno affrontare.

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Ma nella prossima edizione vi saranno molti altri cambiamenti, a partire proprio dalla location: addio Honduras, benvenute Filippine. Un arcipelago di straordinaria bellezza, ancora poco sfruttato dalla televisione italiana, che indubbiamente regalerà scenari meravigliosi e un immaginario fresco, lontano dalle spiagge caraibiche ormai logorate da vent’anni di reality. Ma la novità più dirompente riguarda il format stesso: l’Isola dei Famosi 2026 sarà interamente registrata e montata in post produzione. Niente più dirette, niente più puntate serali in collegamento live con l’isola, niente più televoto in tempo reale. Il programma verrà girato tra metà giugno e fine luglio, per poi essere confezionato e mandato in onda in autunno. Un formato completamente diverso, che si avvicina molto proprio a quello di programmi di enorme successo come Temptation Island e Pechino Express.

Isola dei Famosi: cosa cambia (e perché può davvero funzionare)

L’idea di un reality completamente registrato e costruito in montaggio non è certo nuova, e questo lo dimostrano due titoli che, ogni anno, continuano a macinare ascolti pazzeschi: Temptation Island e Pechino Express. Entrambi sono prodotti registrati, eppure riescono a tenere incollati milioni di spettatori grazie a una narrazione serrata, a colpi di scena sapientemente costruiti in sala di montaggio e a una capacità di creare personaggi e dinamiche che il pubblico sente come autentiche. In questo senso, il modello che Mediaset ha scelto per la nuova Isola è potenzialmente vantaggioso: affidare il ritmo del racconto alla post produzione significa avere in mano uno strumento potentissimo. Gli autori potranno scegliere il momento giusto per ogni rivelazione, costruire cliff-hanger episodio dopo episodio ed eliminare i tempi morti che in passato appesantivano le lunghe dirette.

Certo, il rischio c’è. Mediaset lo sa bene, perché lo ha già vissuto sulla propria pelle. Nel 2024 ha provato a scommettere su un reality registrato con La Talpa, riportata in vita dopo sedici anni di assenza e affidata alla conduzione di Diletta Leotta. Il risultato è stato un flop clamoroso: la prima puntata si è fermata al 14% di share, per poi scendere rapidamente fino al 10,5% nella terza puntata, costringendo Mediaset a chiudere il programma in anticipo, accorpando le ultime tre puntate in un’unica serata. Ma il fallimento de La Talpa, anziché scoraggiare, potrebbe essere servito da lezione. Mediaset ora sa esattamente cosa non fare: sa che un prodotto registrato non si salva da solo per il fatto di essere registrato, ma ha bisogno di una conduzione capace, di un cast che funzioni, di una narrazione che tenga. Insomma, la scommessa è aperta.

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