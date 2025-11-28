"Isobel Kinnear sarà la nuova Samira Lui”: l'addio ad Amici 25 e l’incredibile promozione
La ballerina del noto programma condotto da Maria De Filippi, approderà nel programma Caduta Libera di Max Giusti: ecco nel dettaglio cosa farà.
Isobel Kinnear è una ballerina australiana nata nel 2003, diventata nota al grande pubblico italiano per la sua partecipazione alla 22esima edizione di Amici di Maria De Filippi, dove è arrivata fino alla finale. Il talento, la bravura e la versatilità di Isobel l’hanno portata a diventare una ballerina professionista del programma e a trasferirsi in maniera stabile in Italia. Ed è proprio qui che, secondo le ultime indiscrezioni, Isobel potrebbe presto approdare in televisione in vesti del tutto nuove: scopriamo di più.
Amici 25, Isobel Kinnear con Max Giusti a Caduta Libera
La puntata di Amici che andrà in onda domenica pomeriggio è già stata registrata e, da quanto emerso, nel corso della puntata Maria De Filippi avrebbe chiamato Isobel a mostrare alcune coreografie per poi annunciare che la ballerina si assenterà per un po’ dal programma per dedicarsi a una nuova esperienza. A raccontare qualche dettaglio in più ci ha poi pensato Giuseppe Candela sul portale Dagospia, spiegando ciò che la ballerina andrà a fare.
"Dopo l’esperimento riuscito a La Ruota della Fortuna, Mediaset ha deciso di aggiungere una valletta parlante anche a Caduta Libera. Il programma tornerà in onda domenica 7 dicembre (giorno in cui L’Eredità non andrà in onda per la prima della Scala) con la conduzione di Max Giusti. Al suo fianco ci sarà la ‘nuova Samira’, la prescelta è Isobel Kinnear. Si tratta della ballerina australiana nata ad Amici e ora nel programma come professionista. Per un periodo lascerà il talent di Maria De Filippi", ha raccontato il giornalista.
Svelato l’arcano: Isobel lascerà momentaneamente Amici per diventare valletta nel gioco Caduta Libera che da domenica 7 dicembre tornerà su Canale 5 con la nuova conduzione di Max Giusti. Insomma, un’esperienza tutta nuova per la bella ballerina che ha già dimostrato più volte di avere un carattere molto allegro, solare e loquace, perfetto dunque per un ruolo come questo. E visto il successo ottenuto da Samira Lui a La Ruota della Fortuna, chissà che anche per Isobel non possa accadere lo stesso.
Isobel Kinnear: "Amo sperimentare, mettermi alla prova"
D’altronde, Isobel non ha mai nascosto la sua voglia di mettersi alla prova in tutto e per tutto, anche al di fuori della danza che rimane in ogni caso il suo primo grande amore. "La danza è la mia prima casa, il posto in cui riesco a dire tutto senza parlare. Ma non voglio chiudermi in una sola direzione: amo sperimentare, mettermi alla prova e scoprire lati di me che magari nemmeno conosco ancora. Sono una ballerina, sì… ma sono anche curiosa e aperta a tutto ciò che mi permette di crescere", ha rivelato proprio lei in una passata intervista. Ed ecco arrivata ufficialmente l’occasione giusta.
