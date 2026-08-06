"Io eccellente come mio padre e mio fratello": Isabella Rossellini conquista il prestigioso premio delle icone del cinema
La celebre attrice ha ritirato un premio molto importante, vinto in passato anche da suo padre e suo fratello, durante il Locarno Film Festival
Con un grande sorriso e molta emozione, Isabella Rossellini è arrivata in Piazza Grande per inaugurare la 79ª edizione del Locarno Film Festival. L’attrice ha ricevuto il prestigioso Excellence Award per aver lasciato un segno nel cinema, e nel corso della serata ha raccontato di sentirsi davvero onorata e di non aver mai pensato di essere considerata "eccellente", cosa invece confermata dal premio conquistato.
Isabella Rossellini come suo padre e suo fratello: la premiazione al Locarno Film Festival
Un premio che, d’altronde, ha per lei un valore speciale: anche suo padre lo aveva vinto nel 1948 e suo fratello, produttore, nel 2022. Sapere di essere all’altezza di entrambi la riempie perciò d’orgoglio.
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Dopo la premiazione, la serata è andata avanti con la proiezione del film Les Yeux Verts (Gli occhi verdi), diretto da Fanny Liatard e Jérémy Trouilh (una collaborazione tra Francia, Belgio e Svezia). Durante l’intero festival – che si terrà dal 5 al 15 agosto nella cittadina svizzera sul Lago Maggiore – si alterneranno tantissimi attori e registi famosi. Ci saranno anche i protagonisti delle opere italiane in concorso: Alberi erranti di Salvatore Mereu, Ketticè di Giovanni Tortorici, Armony di Dario Albertini, L’estate che finì due volte di Matteo Incollu (per la sezione Locarno Kids Screenings).
Il programma dei premi è davvero pieno di grandi nomi: il regista americano Darren Aronofsky riceverà il Pardo d’Onore, l’attrice Virginie Efira ritirerà il Leopard Club Award, al regista e attore James Gray andrà il Pardo alla Carriera. Tra i premiati anche: Asia Argento verrà premiata con il Life Achievement Award, Rick Baker riceverà il Vision Award, Sigurjón "Joni" Sighvatsson verrà insignito del Raimondo Rezzonico Award. Oltre alla consegna dei premi sul palco principale, tutti questi artisti parteciperanno a una serie di incontri dal vivo per chiacchierare direttamente con il pubblico del festival.
Isabella Rossellini è una potente avvocatessa in The Bitter End
Tra i progetti più recenti e importanti di Isabella Rossellini c’è The Bitter End, un nuovo biopic cinematografico diretto da Mike Newell. Nel film recita al fianco di Joan Collins ed interpreta Suzanne Blum, la potente avvocatessa ed era confidente di Wallis Simpson.
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