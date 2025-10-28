Isabella Rossellini: chi sono gli ex mariti (famosissimi) e i figli Roberto ed Elettra Isabella Rossellini tra carriera e famiglia: tutti i suoi ex famosi mariti e i figli Roberto ed Elettra, tra moda, cinema e vita privata.

Figlia d’arte e icona di eleganza, Isabella Rossellini, che sarà ospite a Belve questa sera, ha saputo costruirsi una carriera straordinaria, andando ben oltre il talento ereditato dai genitori, il regista Roberto Rossellini e l’attrice Ingrid Bergman. Attrice, modella e regista, Isabella ha attraversato il mondo dello spettacolo con un’eleganza e una determinazione uniche, conquistando ruoli iconici e, oggi, l’attenzione per un possibile Premio Oscar alla carriera.

I famosi ex mariti di Isabella Rossellini

La vita sentimentale di Isabella Rossellini è stata caratterizzata da relazioni con figure di spicco nel mondo della cultura e del cinema. Dal 1973 al 1978 è stata legata allo scrittore e filosofo Luciano De Crescenzo; i due stavano per sposarsi, ma un improvviso trasferimento negli Stati Uniti da parte di lui portò all’annullamento del matrimonio. Nonostante ciò, sono rimasti amici stretti per anni.

L’anno successivo Isabella sposa il celebre regista Martin Scorsese, con cui si trasferisce a New York: il loro matrimonio dura pochi anni, fino al divorzio del 1982. Poco dopo, la Rossellini si unisce al modello Jon Wiedemann, da cui nasce la figlia Elettra. Il matrimonio finisce due anni più tardi, ma Isabella non ha mai smesso di intrecciare relazioni significative con uomini legati al mondo dello spettacolo, tra cui il regista David Lynch e gli attori Gary Oldman e Christian De Sica. Queste esperienze hanno contribuito a forgiare la donna e l’artista che conosciamo oggi, senza mai farle perdere la propria identità.

Roberto ed Elettra: la famiglia Rossellini tra arte e discrezione

Isabella ha due figli: Elettra e Roberto, nati in circostanze diverse ma entrambi legati all’arte e alla cultura. Elettra, la primogenita avuta con Jon Wiedemann, è una modella di successo che ha seguito le orme della madre nei grandi marchi internazionali, tra cui Lancôme e Salvatore Ferragamo. Nata a New York il 26 luglio 1983, ha studiato Scienze Politiche all’Università di Boston e ha sfilato per stilisti di fama mondiale come Diane von Fürstenberg e Alberta Ferretti. Elettra è anche mamma di un bambino.

Roberto, invece, è il figlio adottivo di Isabella, nato nel 1993. Cresciuto negli Stati Uniti, Roberto ha coltivato una passione per la fotografia e la moda, seguendo un percorso di studi alla Stony Brook University e all’International Center of Photography di New York. Nonostante la vita pubblica della madre, ha sempre mantenuto un profilo riservato, dedicandosi al lavoro creativo con discrezione. Con una famiglia così ricca di talento e sensibilità, Isabella Rossellini continua a incarnare una figura unica nel panorama internazionale: un’artista che sa equilibrare una carriera brillante con un’intensa vita familiare, circondata da figli che portano avanti la sua eredità artistica e umana.

