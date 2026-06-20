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Isabella Rossellini, compleanno da diva con una torta a forma di pecora: la sorpresa sul set fa impazzire il web

L'attrice ha festeggiato i 74 anni in Italia ed è stata sorpresa, sul set del nuovo film di Alice Rohrwache, con una torta a forma di pecora:

Anna Montesano

Anna Montesano

Web Editor

Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

Isabella Rossellini compie 74 anni e festeggia con una torta a forma di pecora
Raiplay

Isabella Rossellini è da sempre l’esempio perfetto di come si possa essere una diva mondiale senza prendersi mai troppo sul serio. Lo ha dimostrato anche durante i festeggiamenti del suo compleanno, lo scorso 18 giugno.

Isabella Rossellini, sorpresa sul set per il suo compleanno: arriva la torta-pecora

Per celebrare il suo 74esimo compleanno, l’attrice ha spento le candeline in un modo decisamente originale direttamente in Italia, dove si trova per lavoro, condividendo la sua gioia con i fan su Instagram. Attualmente, l’attrice è impegnata nelle riprese di Le tre sorelle incestuose, il nuovo atteso film della regista Alice Rohrwacher, che vanta un cast stellare con nomi del calibro di Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley, Josh O’Connor e persino Mick Jagger. La troupe del film ha deciso di lasciarla a bocca aperta organizzando una festa improvvisata.

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Nello scatto pubblicato sui social, Isabella si mostra sorridente mentre regge una buffa torta a forma di pecora. Nella didascalia, l’attrice ha scritto con entusiasmo: "Buon compleanno a me e alla mia gemella Ingrid! Sono in Italia per girare un film e la troupe mi ha fatto una sorpresa bellissima: una torta a forma di pecora e un furgoncino dei gelati! Che meraviglia!".

Isabella Rossellini, dal compleanno social al ricordo dei genitori

Questo momento così semplice e genuino conferma ancora una volta il rapporto speciale che l’attrice ha saputo creare sui social, dove racconta la sua vita quotidiana e il suo lavoro con grandissima ironia e spontaneità.

Girare questa nuova pellicola ha avuto per lei anche un fortissimo impatto emotivo. Nelle scorse settimane, la troupe ha lavorato a Stromboli, un luogo che per Isabella rappresenta l’inizio di tutto. Proprio su quell’isola, nel 1949, i suoi genitori – l’attrice svedese Ingrid Bergman e il regista Roberto Rossellini – si innamorarono perdutamente mentre stavano girando il film Stromboli (Terra di Dio). Per celebrare questo incredibile legame con il passato, Isabella ha pubblicato alcune storiche foto vintage dei genitori, accompagnate da un video selfie in cui si riprende in barca con il vento nei capelli tra le acque dell’isola.

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