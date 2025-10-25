Isabella Ferrari tradita dal marito su RaiPlay in un dramma intenso e mai così attuale
L'attrice piacentina veste i panni di un'avvocatessa tradita in un legal drama tutto italiano e con un cast di grande livello
Il panorama televisivo internazionale e non è costellato di legal drama, ovvero serie tv ambientate tra aule di tribunale e studi di grandi avvocati. Da Parry Mason a Ally McBeal, passando per certi versi per Law & Order e il nostrano Il Giudice Mastrangelo, la lista è piuttosto lunga. Non tutti ricordano, però, che nel 2004 ce n’è stato un altro, con protagonisti Isabella Ferrari ed Ennio Fantastichini, disponibile in streaming su Mediaset Infinity e graziato da un cast di assoluto livello.
Di cosa parla la trama di Cuore contro Cuore con Isabella Rossellini in streaming su Mediaset Infinity?
L’avvocatessa Francesca De Luca (Ferrari) affianca il marito Claudio Donati (Fantastichini), affermato legale matrimonialista di Roma, nelle attività del suo studio. La coppia, che si è conosciuta all’università, ha due figli, la quindicenne Marta e il secondogenito Luca, che va alle elementari. La vita familiare e quella lavorativa procedono serenamente di pari passo, finché la donna non scopre che il marito intrattiene da quattro anni una relazione con la collega Silvia Barbato (Valentina Sperlì). Scoperto il tradimento e le numerose truffe lavorative dell’uomo, Francesca decide di lasciare lui e il suo studio e di fondarne uno proprio, in cui dedicarsi alla difesa della legge e della giustizia. Assieme a lei se ne vanno anche la segretaria, Alice (Victoria Cabello), l’investigatore Marco Valle (Stefano Pesce) e il legale Andrea Mori (Yari Gugliucci), un avvocato relegato a fare fotocopie. Lasciata anche la casa del marito, si trasferisce assieme al figlio piccolo da Alessandra (Carlotta Vitali), anche lei avvocatessa ed ex dipendente dello studio di Claudio. Per pura casualità, Francesca fa anche la conoscenza di Rocco Amato (Rocco Papaleo), uno psicologo infantile, che decide di aggiungere allo staff dello studio.
A volte un ottimo cast non basta
Se da un lato Cuore contro cuore brilla per la pletora di grandi attori che può schierare, a partire dalla coppia di protagonisti, purtroppo dal lato narrativo non si può dire lo stesso. La serie diretta da Riccardo Mosca stenta a decollare, vittima di un ritmo sin troppo lento e compassato.
Fantastichini regge bene la parte, mentre Isabella Ferrari risulta poco credibile, anche per lo scarso aiuto offertole dal soggetto. Gli ascolti molto bassi dell’epoca hanno fatto naufragare il progetto dopo solo una stagione, composta da 22 episodi.
Dove vedere Cuore contro cuore in streaming
Se volete comunque dare una chance a questa fiction, trovate Cuore contro cuore con Isabella Ferrari in streaming senza costi nel catalogo di Mediaset Infinity.
