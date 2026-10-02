Isabella Ferrari, la confessione sulla bellezza a 62 anni: “Mi è passata la voglia”. Ecco a cosa si riferisce l'attrice Isabella Ferrari parla a Vanity Fair del rapporto con il corpo, della maturità e della medicina estetica: “La seduzione è stare bene nel proprio corpo”.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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A 62 anni Isabella Ferrari continua a interrogarsi sul rapporto tra bellezza, corpo e tempo che passa. L’attrice, diventata popolare giovanissima con Sapore di mare, è stata recentemente protagonista della Parigi Fashion Week per L’Oréal. Un’occasione che l’ha riportata al centro di un tema che la riguarda da sempre: il modo in cui una donna guarda se stessa e viene guardata dagli altri. In un’intervista a Vanity Fair, Ferrari ha raccontato come sia cambiato il suo approccio alla bellezza con la maturità, prendendo le distanze dalla ricerca della perfezione. E sul ricorso alla medicina estetica ha confessato di aver sviluppato una vera e propria diffidenza.

Isabella Ferrari e il rapporto con la bellezza dopo i 60 anni

Con il passare degli anni, Isabella Ferrari ha imparato soprattutto a scegliere. Non soltanto vestiti, ruoli o progetti professionali, ma anche ciò che sente davvero vicino alla propria identità. "Una cosa importante che è successa con la maturità è che a un certo punto ho imparato a scegliere quello che mi piace, quello che mi rappresenta e quello che non voglio più", ha raccontato a Vanity Fair. Un percorso che, secondo l’attrice, passa anche dalla capacità di smettere di cercare continuamente l’approvazione degli altri. Più libertà e meno pressione sembrano essere diventate le coordinate del suo modo di vivere la femminilità.

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Per Ferrari, infatti, la seduzione non coincide necessariamente con la giovinezza o con un aspetto impeccabile. "La seduzione è stare bene nel proprio corpo, sentire che hai una presenza anche solo con uno sguardo", ha spiegato. Una consapevolezza costruita nel tempo e accompagnata da attenzione al proprio benessere: ginnastica, yoga, meditazione, alimentazione equilibrata e cura della pelle fanno parte della sua quotidianità.

Medicina estetica, Isabella Ferrari: "Non ho mai visto cose veramente belle"

È però quando si parla di ritocchi estetici che il racconto dell’attrice diventa particolarmente netto. Ferrari ha spiegato di essere cresciuta in un periodo in cui ha assistito a numerosi interventi dagli esiti che non l’hanno convinta. "Sono cresciuta in un’epoca in cui ho visto tanti disastri sui volti e mi è passato il desiderio della medicina estetica", ha dichiarato. La sua posizione non significa però trascurare completamente la pelle o il proprio aspetto. L’attrice si affida infatti al dermatologo e ha parlato del "picotage", una pratica finalizzata all’idratazione profonda del derma, oltre ai massaggi Kobido che ama fare un paio di volte all’anno. A questo aggiunge skincare e alimentazione, senza trasformare la cura di sé in una corsa contro il tempo.

Il messaggio più forte, però, Ferrari lo rivolge alle ragazze più giovani, alle prese con il confronto continuo imposto dai social e dalle immagini perfette che circolano online. "La sfida importante è non perdere la propria voce in mezzo a tutte queste immagini", ha detto. E proprio alle adolescenti suggerirebbe di avere meno fretta di cambiare e di imparare prima a conoscersi. Perché, nella sua visione, la bellezza non dovrebbe essere qualcosa da correggere a tutti i costi. "C’è una preziosità che non è replicabile e che non si aggiusta con un filtro", ha concluso. Essere diverse diventa così non un difetto, ma una parte del proprio fascino. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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