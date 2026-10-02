Isabella Ferrari, la confessione sulla bellezza a 62 anni: “Mi è passata la voglia”. Ecco a cosa si riferisce l'attrice
Isabella Ferrari parla a Vanity Fair del rapporto con il corpo, della maturità e della medicina estetica: “La seduzione è stare bene nel proprio corpo”.
A 62 anni Isabella Ferrari continua a interrogarsi sul rapporto tra bellezza, corpo e tempo che passa. L’attrice, diventata popolare giovanissima con Sapore di mare, è stata recentemente protagonista della Parigi Fashion Week per L’Oréal. Un’occasione che l’ha riportata al centro di un tema che la riguarda da sempre: il modo in cui una donna guarda se stessa e viene guardata dagli altri. In un’intervista a Vanity Fair, Ferrari ha raccontato come sia cambiato il suo approccio alla bellezza con la maturità, prendendo le distanze dalla ricerca della perfezione. E sul ricorso alla medicina estetica ha confessato di aver sviluppato una vera e propria diffidenza.
Isabella Ferrari e il rapporto con la bellezza dopo i 60 anni
Con il passare degli anni, Isabella Ferrari ha imparato soprattutto a scegliere. Non soltanto vestiti, ruoli o progetti professionali, ma anche ciò che sente davvero vicino alla propria identità. "Una cosa importante che è successa con la maturità è che a un certo punto ho imparato a scegliere quello che mi piace, quello che mi rappresenta e quello che non voglio più", ha raccontato a Vanity Fair. Un percorso che, secondo l’attrice, passa anche dalla capacità di smettere di cercare continuamente l’approvazione degli altri. Più libertà e meno pressione sembrano essere diventate le coordinate del suo modo di vivere la femminilità.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Per Ferrari, infatti, la seduzione non coincide necessariamente con la giovinezza o con un aspetto impeccabile. "La seduzione è stare bene nel proprio corpo, sentire che hai una presenza anche solo con uno sguardo", ha spiegato. Una consapevolezza costruita nel tempo e accompagnata da attenzione al proprio benessere: ginnastica, yoga, meditazione, alimentazione equilibrata e cura della pelle fanno parte della sua quotidianità.
Medicina estetica, Isabella Ferrari: "Non ho mai visto cose veramente belle"
È però quando si parla di ritocchi estetici che il racconto dell’attrice diventa particolarmente netto. Ferrari ha spiegato di essere cresciuta in un periodo in cui ha assistito a numerosi interventi dagli esiti che non l’hanno convinta. "Sono cresciuta in un’epoca in cui ho visto tanti disastri sui volti e mi è passato il desiderio della medicina estetica", ha dichiarato. La sua posizione non significa però trascurare completamente la pelle o il proprio aspetto. L’attrice si affida infatti al dermatologo e ha parlato del "picotage", una pratica finalizzata all’idratazione profonda del derma, oltre ai massaggi Kobido che ama fare un paio di volte all’anno. A questo aggiunge skincare e alimentazione, senza trasformare la cura di sé in una corsa contro il tempo.
Il messaggio più forte, però, Ferrari lo rivolge alle ragazze più giovani, alle prese con il confronto continuo imposto dai social e dalle immagini perfette che circolano online. "La sfida importante è non perdere la propria voce in mezzo a tutte queste immagini", ha detto. E proprio alle adolescenti suggerirebbe di avere meno fretta di cambiare e di imparare prima a conoscersi. Perché, nella sua visione, la bellezza non dovrebbe essere qualcosa da correggere a tutti i costi. "C’è una preziosità che non è replicabile e che non si aggiusta con un filtro", ha concluso. Essere diverse diventa così non un difetto, ma una parte del proprio fascino.
Potrebbe interessarti anche
Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle? Continuano i rumours: "Il contratto è pronto". Il nuovo ruolo della conduttrice in tv
Barbara D'Urso potrebbe entrare nel cast di Ballando con le Stelle come giurata. A l...
Serena Rossi ammette il suo punto debole: “Cerco sempre l’approvazione degli altri”, poi svela la soddisfazione più grande (c'entra il figlio)
L’attrice, protagonista alla Mostra del Cinema con Scherzetto e il Campari Passion f...
Giovanni Pernice, l’amore (dopo il buio) con Bianca Guaccero: “Mi completa, vorrei un figlio da lei ma...”. E svela come è rinato a Ballando con le stelle
Il maestro di Ballando con le stelle si è confessato in una lunga intervista. Parlan...
"Ci sarà anche lui": l'invitato a sorpresa al matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Müller
Nozze blindatissime e invitati vip alle nozze di Ilary e Bastian
Vittoria Di Savoia debutta come attrice, l'erede della Casata recita in 'Io+Te – Soli contro tutti': "L'occasione per mostrare chi sono"
La figlia di Emanuele Filiberto Di Savoia e Clotilde Courau dà sfogo alla sua passio...
Angelina Mango, parla mamma Laura Valente: "I figli bisogna lasciarli anche sbagliare". Poi la confessione sulla nuova vita dopo Pino Mango
La moglie del cantautore si racconta a cuore aperto: il dolore per la perdita, la sc...
Stefano De Martino punta a Leonardo Di Caprio per Sanremo 2027: l’indiscrezione sul super ospite internazionale
SottotitIl nuovo direttore artistico del Festival starebbe lavorando a un’edizione p...
Dio ride chiude Venezia 2026, Pierfrancesco Favino attacca il potere e ora ammette: "Viviamo in un periodo di grande censura"
Con 'Dio ride' si chiude Venezia 83, la dieci giorni in Laguna saluta il pubblico co...