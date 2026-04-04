Isabella Ferrari afflitta da un amore brutalmente interrotto nel nuovo film di Pupi Avati Isabella Ferrari e Massimo Ghini sono i protagonisti della nuova storia, difficile e toccante, di Pupi Avati: presto al cinema con Nel tepore del ballo

Raiplay

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Isabella Ferrari torna al cinema con un film toccante e profondo, pensato e diretto da Pupi Avati. Il regista sceglie ancora una volta la via del sentimento e della memoria con la sua nuova opera, Nel tepore del ballo, presentata in anteprima al Bif&st di Bari e in uscita al cinema il 30 aprile, distribuito da 01 Distribution.

Isabella Ferrari e Massimo Ghini protagonista di un amore straziante nel nuovo film di Pupi Avati

Ambientata tra i riflessi di Roma e il litorale di Jesolo, la pellicola segue la parabola di Gianni Riccio (interpretato da Massimo Ghini), che guida il cast al fianco della già citata Isabella Ferrari. Al centro della narrazione c’è il dramma di un uomo che deve fare i conti con la propria immagine pubblica che va in frantumi, costringendolo a un doloroso bilancio privato. Dalle ferite mai rimarginate per la perdita dei genitori fino al primo, grande amore sacrificato a favore dell’ambizione, Avati scava nei bivi cruciali dell’esistenza. Come spiega lo stesso regista: "È un racconto incentrato sul rinnamoramento. Quel sentimento misterioso che affiora nel tramonto della vita, specialmente in chi non riesce a trovare nell’invecchiare quell’autostima che ha rincorso per sempre."

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Oltre ai due protagonisti, il cast si avvale della presenza di attori del calibro di Giuliana De Sio, Lina Sastri, Sebastiano Somma e Raoul Bova. Curiose le partecipazioni nel ruolo di se stessi di Bruno Vespa, Jerry Calà e Pascal Vicedomini, che aggiungono un tocco di realismo alla cornice del film.

Il trailer del film Nel tepore del ballo

Il trailer ci regala poi le prime anticipazioni di ciò che vedremo nel film Nel tepore del ballo. Nelle immagini, Raoul Bova accoglie la nascita del figlio maschio, Gianni Riccio, con una tragica notizia: la morte della moglie. La storia è incentrata proprio su Gianni Riccio che verrà anche arrestato per vicende private. All’uscita dal carcere, proverà a riconquistare il suo grande amore, interpretato da Isabella Ferrari.

L’attrice piacentina sarà una presenza di spicco nel film dopo i recenti successi ottenuti grazie ai film Caos calmo, E la chiamano estate (Premio Marc’Aurelio d’Argento al Festival di Roma). Ricordiamo che il suo esordio al cinema risale agli anni 80′ con Sapore di Mare, film in cui interpretò Selvaggia.

Nel tepore del ballo promette insomma di essere un appuntamento imperdibile per chi ama il cinema d’autore capace di parlare direttamente al cuore.

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