Isabel Totti festeggia Prima Comunione due volte, tensioni tra mamma Ilary e papà Francesco?
Francesco Totti e Ilary Blasi sempre più ai ferri corti? Si parla di due feste per la prima comunione di Isabel.
Una giornata speciale ha illuminato la vita della piccola Isabel Totti, nonostante a far rumore sia più l’ennesima "lite" tra i famosi genitori. La figlia più giovane di Francesco Totti e Ilary Blasi ha ricevuto il sacramento della Prima Comunione, circondata dall’affetto di chi le vuole bene ma senza il suo papà assente dalle immagini in chiesa. A certificare le nuove tensioni la "doppia festa" per la piccola.
Prima comunione Isabel Totti, chi c’era alla cerimonia
Isabel, nata nel 2016, era raggiante nel suo abito candido. Al suo fianco, mamma Ilary Blasi, la sorella Chanel — reduce dalla vittoria a Pechino Express — e il fratello Christian. Presenti anche la zia Melory Blasi con le sue figlie e Bastian Müller, il compagno tedesco di Ilary, a riprova della famiglia allargata che presto verrà ufficializzata con le seconde nozze una volta che il divorzio dall’ex fuoriclasse diverrà ufficiale. Ilary Blasi non ha deluso le aspettative dei suoi follower nelle foto condivise. Per l’occasione ha scelto un look fresco e raffinato: niente tubini attillati né tacchi vertiginosi da serata televisiva. La conduttrice ha optato per un abito a pois firmato Mar De Margaritas, il brand creato da Belén Rodriguez, completato da ballerine a rete.
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Il legame tra i tre fratelli Totti — Christian, Chanel e Isabel — traspare con chiarezza da ogni fotografia condivisa sui social: complici, sorridenti, sempre l’uno accanto all’altro. Un filo invisibile ma solido, capace di resistere anche alle tempeste familiari degli ultimi anni.
Festa con papà Francesco in serata a Villa Miani
Eppure, sfogliando gli scatti della cerimonia in chiesa, un volto manca. Quello di Francesco Totti. Mentre la figlia più piccola riceveva uno dei sacramenti più importanti della tradizione cattolica, l’ex capitano della Roma non si vedeva e si è diffusa la notizia che fosse alle Maldive con la compagna Noemi Bocchi. Le immagini pubblicate sui social due giorni fa, con tanto di bacio romantico sullo sfondo dell’oceano, hanno fatto il giro del web, alimentando inevitabili polemiche e commenti. I follower hanno commentato in modo poco lusinghiero la scelta di Totti di partire proprio mentre la figlia viveva uno dei momenti più indimenticabili nella vita di un bambino. La verità però era un’altra, che nasconde effettivamente tensioni crescenti tra gli ex coniugi.
Sembra che per la bambina ci siano state ben due feste, visto che nella serata è stata proprio Noemi Bocchi a pubblicare la foto della festa di Isabel, oscurandole il volto negli scatti. L’ex capitano ha scelto Villa Miani per celebrare la più piccola di casa. Una tensione che forse si è acuita con il mancato accordo sul divorzio. Sembrava che il peggio fosse alle spalle dopo che per i 18 anni di Chanel i genitori si erano riuniti insieme con i rispettivi nuovi compagni. Stavolta invece mamma Ilary opta per un casale con tanto di musica e canzoni, un pranzo con Bastian i fratellic partenti e altri amici legati alla conduttrice.
Una location decisamente diversa e festa anche per papà Francesco, due celebrazioni per un’ex coppia che ormai è sempre più distante e non riesce a seppellire le incomprensioni neppure per festeggiare la piccola Isabel.
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