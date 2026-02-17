La storia più emozionante di Isabel Allende sbarca su Amazon Prime Video: quando esce La casa degli spiriti La casa degli spiriti, il romanzo tra i più celebri di Isabel Allende, diventa una serie TV per Amazon Prime Video: ecco quando esce, cast e trama

Il capolavoro letterario di Isabel Allende, La Casa degli Spiriti, prende vita in una nuova serie TV. Presentata ufficialmente durante la 76a edizione del Festival del Cinema di Berlino, questa debutterà in tutto il mondo il prossimo 29 aprile su Amazon Prime Video, coprendo una distribuzione capillare in oltre 240 Paesi.

La Casa degli Spiriti su Prime Video: la trama e il cast della serie

Per la prima volta, il celebre romanzo viene adattato in una serie TV (in lingua originale spagnola) composta da otto episodi che ripercorrono cinquant’anni di storia sudamericana. La narrazione fonde con maestria l’evoluzione della famiglia Trueba attraverso tre generazioni di donne (Clara, Blanca e Alba); una nazione divisa tra conservatorismo radicale, lotte di classe e rivoluzioni politiche, e la presenza costante del realismo magico, tratto distintivo dell’autrice.

Il cast internazionale mette in scena i personaggi iconici della saga, con alcuni ruoli sdoppiati per coprire l’ampio arco temporale. Il personaggio di Esteban Trueba è interpretato da Alfonso Herrera; Clara del Valle rivive grazie a Nicole Wallace e Dolores Fonzi. Spiccano poi Fernanda Castillo, Eduard Fernández e Aline Kuppenheim. Rochi Hernández veste i panni di Alba, mentre il ruolo di Blanca è affidato a Sara Becker e Fernanda Urrejola. Completano il cast Juan Pablo Raba, Pablo Macaya e Nicolás Contreras.

Isabel Allende guida un team di grandi professionisti

Dietro la macchina da presa e nell’ufficio di produzione si muovono nomi di peso dell’industria cinematografica globale. Un’alleanza tra FilmNation Entertainment (nota per Anora e Conclave) e la cilena Fabula (già premio Oscar per Una donna fantastica). Un team guidato dalla stessa Isabel Allende, affiancata dalla nota attrice e produttrice Eva Longoria e da Courtney Saladino. La direzione creativa è affidata al trio composto da Francisca Alegría, Fernanda Urrejola e Andrés Wood.

