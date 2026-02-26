Irina Shayk, quanti anni ha e cosa fa oggi: l’amore (naufragato) con Bradley Cooper e le accuse su Putin La modella russa di fama mondiale sarà co-conduttrice nella terza serata del Festival di Sanremo 2026 accanto a Carlo Conti e Laura Pausini.

Irina Shayk, pseudonimo di Irina Valer’evna Šajchlislamova, è una top model e attrice russa che negli anni è riuscita ad ottenere una fama mondiale. Nata il 6 gennaio 1986 a Emanželinsk, crescendo è diventata una delle figure più iconiche e conosciute dell’industria della moda: Irina è stata infatti la prima modella russa a comparire sulla copertina di Sports Illustrated Swimsuit Issue nel 2011 e ha sfilato per i brand più prestigiosi, tra i quali l’iconico marchio Victoria’s Secret. Nel 2014 ha debuttato anche al cinema interpretando Megara nel film Hercules: Il guerriero accanto a Dwayne Johnson e questa sera, 26 febbraio 2026, debutterà anche sul piccolo schermo della televisione italiana come co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2026 al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini. Scopriamo di più.

Irina Shayk, l’amore (naufragato) con Bradley Cooper

Nel corso degli anni, il nome di Irina Shayk è anche apparso più volte tra le pagine della cronaca rosa per le relazioni con volti noti dello spettacolo e dello sport. La modella, infatti, è stata legata sentimentalmente al calciatore Cristiano Ronaldo dal 2010 al 2015 e, successivamente, ha avuto una relazione con l’attore Bradley Cooper, dal quale nel 2017 ha avuto la figlia Lea De Seine.

Mentre tutti erano convinti che i due prima o dopo sarebbero convolati a nozze, Irina e Bradley nel 2019 hanno annunciato la separazione ufficiale, proprio nel periodo di uscita della pellicola di successo A Star Is Born. A seguire i due hanno comunque mantenuto un buon rapporto per il bene della figlia e ad Irina sono poi stati attribuiti vari flirt, che tuttavia non sono stati mai confermati dalla diretta interessata.

Irina Shayk, le accuse su Putin e la risposta della modella

Nel 2022, Irina Shayk è finita al centro della polemica con l’accusa di sostenere il Presidente russo Vladimir Putin e la guerra in Ucraina. Tutto sarebbe nato proprio da un post da lei pubblicato sui social, ovvero la foto di un’insalata tipica del suo Paese con la scritta "Russianzz on Wednesday". La presenza nella foto della lettera Z, simbolo riportato sui veicoli militari russi in Ucraina, ha portato alcune persone a credere che Irina fosse sostenitrice di Putin e della guerra contro l’Ucraina, tanto che alcuni giornalisti ucraini avrebbero addirittura richiesto ai brand che collaboravano con la modella di interrompere i legami con lei. A seguito di questa enorme bufera, la modella è dunque intervenuta sulla questione pubblicando sui social questa frase: "A volte un’insalata è solo un’insalata. Prometto: nessun messaggio in codice o commento politico qui. Auguro amore a tutti".

