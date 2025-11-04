Irene Pivetti, chi è l’ex marito Alberto Brambilla: il motivo della separazione dolorosissima
L'uomo, sposato con la politica in seconde nozze, è stato anche il suo manager. La loro fine fu "Il giorno più doloroso della mia vita".
Ci sarà anche Irene Pivetti nella seconda puntata della nuova stagione di Belve. Questa sera, martedì 4 novembre 2025, l’ex presidente della Camera nel 1994 si siederà di fronte a Francesca Fagnani, per rispondere a tutte le sue irriverenti e punzecchianti domande. Tra un momento di tensione, ricordando il cambio look che fece scalpore in un servizio su Gente, e un racconto a cuore aperto, la politica ha parlato anche della sua vita privata, segnata da due matrimoni: il primo con Paolo Taranta, dichiarato nullo dalla Sacra Rota dopo 4 anni, il secondo con Alberto Brambilla, da cui ha avuto due figli (Ludovica Maria e Federico) e che è terminato nel 2010. Tredici lunghi anni di un amore molto intenso e passionale, come ha raccontato la stessa Pivetti a Belve, in cui il marito è stato anche il suo manager nel momento che Irene scelse di dedicarsi al mondo dello spettacolo.
Alberto Brambilla, chi è l’ex marito di Irene Pivetti: un amore finito in modo doloroso
Alberto Brambilla è il secondo marito di Irene Pivetti. Il loro amore, durato 13 anni, è stato molto intenso: si erano conosciuti nel 1997, quando la politica era impegnata in una raccolta firme. Da quel colpo di fulmine, e nonostante i dieci anni di differenza che li dividono ma che non sono mai stati un problema tra loro, i due furono inseparabili, tanto che Alberto fu anche l’ex manager di sua moglie quando lei decise di dedicarsi alla Tv.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Seppure non ha mai fatto parte del mondo dello spettacolo, Brambilla è sempre stato al fianco della moglie nelle prime esperienze sul piccolo schermo, anche se poi, con la fine del matrimonio, è tornato nell’ombra, lontano dalla luce dei riflettori e senza lasciare traccia. Dopo la separazione, i rapporti tra lui e Pivetti sono rimasti civili, soprattutto per il bene dei loro due figli, Ludovica Maria e Federico.
L’amore, però, finì in maniera brusca: "Ci siamo lasciati e io non torno indietro", raccontò Brambilla in un’intervista in cui dieta la colpa della rottura alla personalità dirompente dell’ex moglie, definendola come "Sindrome da protagonista". A Belve, invece, la politica, ha parlato di un grande dolore tanto da ricordare la fine del suo matrimonio come "Il giorno più doloroso della mia vita".
Potrebbe interessarti anche
Belve, caos in studio: gelo tra Irene Pivetti e Fagnani, poi il capitombolo di Iva Zanicchi. Cosa vedremo stasera
L’appuntamento è per questa sera con una nuova imperdibile puntata su Rai 2 con le i...
Fagnani s’inverte con Maria De Filippi a Belve 2025: cosa succede, il retroscena
A Belve inversione di ruoli, Maria De Filippi intervista Fagnani e tanti ospiti annu...
Irene Pivetti, il racconto choc della caduta: “Pronta al carcere, non sapevo come tirare avanti”
L’ex politica e conduttrice è tornata a parlare dello scandalo delle mascherine del ...
Iva Zanicchi una vera belva da Francesca Fagnani, frecciata a Mina: "Rimani a Lugano, non ti muovere"
Tra frecciate a Mina, guai col fisco e profezie sulla Rai, Iva Zanicchi si racconta ...
Francesca Fagnani svela i prossimi tre ospiti di Belve. Poi gela Barbara D'Urso: "Non la invito"
Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo ospiti martedì prossimo a Belve. Fa...
Veronica Pivetti regina delle fiction, da Provaci Ancora Prof a Balene: i suoi ruoli più iconici in Tv su RaiPlay
Veronica Pivetti regina delle fiction, tra misteri, amori e insegnamento: da Provaci...
Balene, la fiction di Rai 1 non convince pienamente: il gran finale con Pivetti e Signoris fa discutere e divide i fan
Il finale ambizioso della fiction Rai lascia il pubblico sospeso tra delusione e cur...
Stasera in tv (4 novembre): drammatico accoltellamento al petto, in tre sotto torchio
I programmi in onda in TV stasera, martedì 4 novembre 2025: Montalbano indaga su uno...