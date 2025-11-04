Irene Pivetti, chi è l’ex marito Alberto Brambilla: il motivo della separazione dolorosissima L'uomo, sposato con la politica in seconde nozze, è stato anche il suo manager. La loro fine fu "Il giorno più doloroso della mia vita".

Ci sarà anche Irene Pivetti nella seconda puntata della nuova stagione di Belve. Questa sera, martedì 4 novembre 2025, l’ex presidente della Camera nel 1994 si siederà di fronte a Francesca Fagnani, per rispondere a tutte le sue irriverenti e punzecchianti domande. Tra un momento di tensione, ricordando il cambio look che fece scalpore in un servizio su Gente, e un racconto a cuore aperto, la politica ha parlato anche della sua vita privata, segnata da due matrimoni: il primo con Paolo Taranta, dichiarato nullo dalla Sacra Rota dopo 4 anni, il secondo con Alberto Brambilla, da cui ha avuto due figli (Ludovica Maria e Federico) e che è terminato nel 2010. Tredici lunghi anni di un amore molto intenso e passionale, come ha raccontato la stessa Pivetti a Belve, in cui il marito è stato anche il suo manager nel momento che Irene scelse di dedicarsi al mondo dello spettacolo.

Alberto Brambilla, chi è l’ex marito di Irene Pivetti: un amore finito in modo doloroso

Alberto Brambilla è il secondo marito di Irene Pivetti. Il loro amore, durato 13 anni, è stato molto intenso: si erano conosciuti nel 1997, quando la politica era impegnata in una raccolta firme. Da quel colpo di fulmine, e nonostante i dieci anni di differenza che li dividono ma che non sono mai stati un problema tra loro, i due furono inseparabili, tanto che Alberto fu anche l’ex manager di sua moglie quando lei decise di dedicarsi alla Tv.

Seppure non ha mai fatto parte del mondo dello spettacolo, Brambilla è sempre stato al fianco della moglie nelle prime esperienze sul piccolo schermo, anche se poi, con la fine del matrimonio, è tornato nell’ombra, lontano dalla luce dei riflettori e senza lasciare traccia. Dopo la separazione, i rapporti tra lui e Pivetti sono rimasti civili, soprattutto per il bene dei loro due figli, Ludovica Maria e Federico.

L’amore, però, finì in maniera brusca: "Ci siamo lasciati e io non torno indietro", raccontò Brambilla in un’intervista in cui dieta la colpa della rottura alla personalità dirompente dell’ex moglie, definendola come "Sindrome da protagonista". A Belve, invece, la politica, ha parlato di un grande dolore tanto da ricordare la fine del suo matrimonio come "Il giorno più doloroso della mia vita".

