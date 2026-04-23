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Irene Grandi pronta per De Martino a Sanremo: “Funzionerà, ecco perché”. Poi la frecciata a Conti: “Ha le sue preferite”

La cantante ha parlato della nuova ‘era’ del Festival e si è tolta qualche sassolino dalla scarpa nei confronti dell’ex conduttore: “Non mi ha supportato”

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Irene Grandi si gode Canzonissima e sogna Sanremo. La cantante fiorentina continua a festeggiare i trent’anni di carriera con le nuove date del suo tour Fiera di me (che partirà il prossimo 17 maggio) e questa settimana concluderà la sua avventura alla corte di Milly Carlucci su Rai 1. In un’intervista al settimanale F la cantautrice ha parlato anche Festival e del futuro della kermesse targato Stefano De Martino, togliendosi anche qualche sassolino nei confronti dell’ex direttore artistico Carlo Conti. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Irene Grandi su Stefano De Martino al timone del Festival di Sanremo

Irene Grandi non ha dubbi sul futuro roseo di Sanremo. Nel corso di un’intervista sull’ultimo numero del settimanale F, infatti, la cantante fiorentina ha parlato della nuova ‘era’ del Festival, che sarà nel segno di Stefano De Martino. "È brillante, allegro, intelligente, ha senso del tempo e del ritmo" si è detta sicura Irene Grandi. Il conduttore di Affari Tuoi ed ex ballerino di Amici è il nuovo volto di punta della Rai anche grazie ai successi di Stasera Tutto è Possibile e Bar Stella. "Ha portato artisti non scontati che poi sono esplosi" ha ricordato la cantante, che ha incoronato l’ex marito di Belén Rodríguez alla guida della kermesse, ribadendo: "Secondo me sarà un bravissimo direttore artistico". Poi il consiglio suggestivo: "Sarebbe bello se aggiungesse all’Ariston anche un po’ di danza".

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La stoccata a Carlo Conti e alla kermesse

Nel corso della chiacchierata con F Irene Grandi ha parlato anche del passato di Sanremo, reduce dalla ‘doppietta’ di Carlo Conti. La cantante fiorentina (che vanta ben 6 partecipazioni al Festival, l’ultima nell’edizione 2020 di Amadeus) ne ha approfittato anche per lanciare una ‘frecciata’ al suo concittadino. "A Sanremo mica si crea l’atmosfera bella che c’è a Canzonissima, dove siamo una squadra. Dipende anche dal momento, dal presentatore…" ha spiegato Irene Grandi, affondando poi il colpo: "Carlo Conti, pure se è fiorentino, non mi ha mica supportato come la sua preferita. Non hanno insistito a chiamarmi, ecco". E chissà che non sia proprio Stefano De Martino a riportare la cantante sul palco dell’Ariston, dove Irene raggiunse il suo miglior risultato nel 2000 grazie al secondo posto con la canzone ‘La tua ragazza sempre’, scritta da Vasco Rossi.

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