Irene Grandi pronta per De Martino a Sanremo: “Funzionerà, ecco perché”. Poi la frecciata a Conti: “Ha le sue preferite”
La cantante ha parlato della nuova ‘era’ del Festival e si è tolta qualche sassolino dalla scarpa nei confronti dell’ex conduttore: “Non mi ha supportato”
Irene Grandi si gode Canzonissima e sogna Sanremo. La cantante fiorentina continua a festeggiare i trent’anni di carriera con le nuove date del suo tour Fiera di me (che partirà il prossimo 17 maggio) e questa settimana concluderà la sua avventura alla corte di Milly Carlucci su Rai 1. In un’intervista al settimanale F la cantautrice ha parlato anche Festival e del futuro della kermesse targato Stefano De Martino, togliendosi anche qualche sassolino nei confronti dell’ex direttore artistico Carlo Conti. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.
Irene Grandi su Stefano De Martino al timone del Festival di Sanremo
Irene Grandi non ha dubbi sul futuro roseo di Sanremo. Nel corso di un’intervista sull’ultimo numero del settimanale F, infatti, la cantante fiorentina ha parlato della nuova ‘era’ del Festival, che sarà nel segno di Stefano De Martino. "È brillante, allegro, intelligente, ha senso del tempo e del ritmo" si è detta sicura Irene Grandi. Il conduttore di Affari Tuoi ed ex ballerino di Amici è il nuovo volto di punta della Rai anche grazie ai successi di Stasera Tutto è Possibile e Bar Stella. "Ha portato artisti non scontati che poi sono esplosi" ha ricordato la cantante, che ha incoronato l’ex marito di Belén Rodríguez alla guida della kermesse, ribadendo: "Secondo me sarà un bravissimo direttore artistico". Poi il consiglio suggestivo: "Sarebbe bello se aggiungesse all’Ariston anche un po’ di danza".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La stoccata a Carlo Conti e alla kermesse
Nel corso della chiacchierata con F Irene Grandi ha parlato anche del passato di Sanremo, reduce dalla ‘doppietta’ di Carlo Conti. La cantante fiorentina (che vanta ben 6 partecipazioni al Festival, l’ultima nell’edizione 2020 di Amadeus) ne ha approfittato anche per lanciare una ‘frecciata’ al suo concittadino. "A Sanremo mica si crea l’atmosfera bella che c’è a Canzonissima, dove siamo una squadra. Dipende anche dal momento, dal presentatore…" ha spiegato Irene Grandi, affondando poi il colpo: "Carlo Conti, pure se è fiorentino, non mi ha mica supportato come la sua preferita. Non hanno insistito a chiamarmi, ecco". E chissà che non sia proprio Stefano De Martino a riportare la cantante sul palco dell’Ariston, dove Irene raggiunse il suo miglior risultato nel 2000 grazie al secondo posto con la canzone ‘La tua ragazza sempre’, scritta da Vasco Rossi.
Potrebbe interessarti anche
Irene Grandi, cosa fa oggi: niente figli, due mariti e la nuova vita (oltre la musica)
Che fine ha fatto Irene Grandi? Dalla musica al divorzio, passando per yoga e natura...
Canzonissima 2026, Milly Carlucci rivive i capolavori (snobbati) di Sanremo: ospiti, canzoni e scaletta ufficiale
Stasera - sabato 11 aprile - Rai 1 trasmette la quarta puntata di Canzonissima 2026:...
Canzonissima 2026, Milly Carlucci apre il suo mini-Sanremo: chi canta stasera, giuria e scaletta ufficiale
Stasera - 21 marzo - Canzonissima 2026 debutta su Rai 1 contro il Serale di Amici 25...
Canzonissima, c’è anche Arisa contro Amici: Milly Carlucci esagera e Maria De Filippi rischia un flop clamoroso
Dopo l’annuncio di Malika Ayane arriva un’altra protagonista dell’ultima edizione de...
Canzonissima 2026, il cast di Milly Carlucci è ufficiale: da Irene Grandi a Leo Gassmann, chi ci sarà
Milly Carlucci riporta in tv Canzonissima e rispolvera i protagonisti di Sanremo 202...
Canzonissima, Milly Carlucci rispolvera lo show e si batte contro Amici: Maria De Filippi preoccupata per gli ascolti tv
La nuova edizione rinnovata dell'iconico varietà musicale parte sabato 21 marzo su R...
Canzonissima, serata (in lutto) tra lacrime e capolavori: ospiti, chi canta e scaletta ufficiale
Sabato 28 marzo torna Canzonissima con il tema “Dedica”: da Jalisse a Elettra Lambor...
Balivo a Canzonissima, Milly Carlucci esagera: il piano (costosissimo) della Rai per affondare Amici 25
In occasione del ritorno in tv dello show musicale tra i giurati ci saranno anche la...