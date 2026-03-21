Irene Grandi, cosa fa oggi: niente figli, due mariti e la nuova vita (oltre la musica) Che fine ha fatto Irene Grandi? Dalla musica al divorzio, passando per yoga e natura: la nuova vita della cantante che parteciperà a Canzonissima 2026.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Irene Grandi è una delle voci più riconoscibili della musica italiana, capace di attraversare generi e decenni restando sempre fedele a se stessa. Oggi torna al centro dell’attenzione anche grazie alla sua partecipazione a Canzonissima, ma la sua vita è cambiata molto negli ultimi anni. Tra successi, scelte personali e un percorso più introspettivo, la cantante toscana ha ridisegnato le sue priorità.

Canzonissima, chi è Irene Grandi: carriera e successi di una voce rock italiana

Nata a Firenze nel 1969, Irene Grandi debutta nei primi anni ’90, conquistando rapidamente il pubblico con la sua energia e il suo timbro graffiante. Il successo arriva con brani diventati iconici e collaborazioni importanti, che la portano a essere una presenza costante anche al Festival di Sanremo.

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Nel corso della sua carriera ha saputo reinventarsi più volte, passando dal pop al rock fino a sperimentazioni più sofisticate. Tra le tappe fondamentali, le collaborazioni con artisti come Pino Daniele e Jovanotti, che hanno contribuito a consolidare il suo stile unico. Negli ultimi anni, la cantante ha scelto progetti più ricercati, come The Witches Seed, opera rock realizzata con Stewart Copeland, storico membro dei The Police e collaboratore di Sting. Un’esperienza artistica che segna una nuova fase della sua carriera, più teatrale e collettiva.

Vita privata: due matrimoni, nessun figlio e il divorzio

La vita sentimentale di Irene Grandi è stata intensa ma non priva di difficoltà. La cantante si è sposata per la prima volta nel 2003, matrimonio concluso nel 2010 dopo una relazione breve ma significativa. Nel 2018 si è risposata con l’avvocato Lorenzo Doni, conosciuto alcuni anni prima. Anche questa unione, però, è terminata dopo quattro anni, con un divorzio annunciato direttamente da lei.

A pesare sulla relazione, come ha raccontato, è stata soprattutto la sua natura indipendente e la centralità della musica nella sua vita. La stessa artista ha ammesso di avere un "sano egoismo", che l’ha portata a mettere sempre il lavoro al primo posto. Irene Grandi non ha figli, una scelta che sembra coerente con il suo percorso personale e professionale, sempre guidato dalla libertà e dall’espressione artistica.

Irene Grandi oggi, la nuova vita tra musica, yoga e natura

Oggi Irene Grandi vive lontano dal caos delle grandi città, immersa nella natura delle colline toscane. Qui ha trovato un equilibrio diverso, fatto di ritmi più lenti e maggiore consapevolezza. Dopo un periodo di crisi personale, la cantante ha intrapreso un viaggio interiore che l’ha portata fino a Bali, dove ha scoperto la meditazione e lo yoga. Questa esperienza ha segnato profondamente la sua vita: oggi è anche istruttrice e, durante il lockdown, ha condiviso lezioni online con i fan.

La musica resta comunque centrale, ma non è più l’unico fulcro. Irene Grandi si divide tra nuovi progetti artistici, come The Witches Seed, e una quotidianità più autentica, fatta di natura, spiritualità e benessere.

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