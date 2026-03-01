Bigmama bloccata in Medio Oriente dalla guerra in Iran: “Sento i missili sulla testa, aiutateci”, la testimonianza drammatica La cantante campana è rimasta bloccata negli Emirati Arabi per la chiusura dello spazio aereo e racconta suo social ore di grande paura

Nelle ore dell’attacco all’Iran e dell’escalation militare in Medio Oriente, la testimonianza drammatica di BigMama, bloccata a Dubai dalla crisi internazionale, dice molto da quello che sta succedendo non solo in Iran ma in tutta l’area, una situazione esplosiva, che fa paura a tutto il mondo. "Ciao ragazzi, stasera vi chiedo di darci una mano, perché stiamo vivendo un vero incubo", dice sul suo profilo social la musicista, che è rimasta bloccata a causa della chiusura dello spazio aereo in queste ore difficili. "Siamo tantissimi italiani in questa situazione, in questo momento, quindi vi prego di condividere, di ascoltare, di cercare di muovere tutte le forze possibili".

Iran e Medio Oriente: la drammatica testimonianza di BigMama: "Sono terrorizzata"

E spiega cosa è successi: "Sono partita dall’aeroporto di Malè, l mio volo è stato dirottato nel deserto, nei pressi di Dubai. Siamo stati poi portati a Dubai in un hotel e adesso ci pregano di rimanere nell’hotel e di fare attenzione il più possibile".

Poi la descrizione della drammatica situazione in tempo reale: "Noi continuiamo a sentire i missili sulla testa, io sono terrorizzata, siamo tantissime persone in questa situazione. Vi prego, occhi su di noi, massima attenzione su di noi, noi siamo qui, siamo in tantissimi e vogliamo tutti tornare a casa. Io voglio solo tornare a casa, vi prego di far girare questo video, non ho mai chiesto nulla. Lo faccio solo perché ho tanta, tanta, tantissima paura e voglio tornare a casa, grazie mille".

Parole di vero terrore, una reazione comprensibile per chi, la guerra, come noi fortunati cittadini europei nati dopo gli anni ’40, la guerra l’ha vista solo nei telegiornali. La speranza di continuare a vivere nella pace, sembra sempre più riservata a una percentuale minima dell’umanità, ma ormai in questo mondo in fiamme è veramente difficile sentirsi al sicuro.

A Dubai, fino a stamattina, era rimasto bloccato anche il ministro della Difesa Crosetto, che è riuscito a tornare in Italia con un volo militare. Ma, a parte questi due nomi noti, ci sono centinaia di italiani che in queste ore sono bloccati negli Emirati, e stanno sperimentando la paura di una guerra che si può vedere, e ascoltare in presa diretta.

