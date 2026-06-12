Irama a X-Factor, la telefonata con Achille Lauro: “Super carino”. Il boom a San Siro e l’idea Sanremo 2027 Il cantante ha parlato del suo futuro nel talent show e del passaggio di consegne col collega, poi l’apertura al Festival di Stefano De Martino

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Dopo i festeggiamenti è tempo di guardare al futuro per Irama. Ieri, infatti, il cantante ha celebrato i suoi 10 anni di carriera debuttando allo stadio San Siro di Milano con un grande show; ora è giunta l’ora dell’esordio a X Factor, dove ha preso il posto di Achille Lauro al tavolo della giuria. Per il prossimo anno, inoltre, non è nemmeno da escludere un ritorno sul palco del teatro Ariston in occasione del primo Festival di Sanremo condotto da Stefano De Martino, come ammesso da Irama stesso. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Irama, San Siro e X Factor: gli auguri di Achille Lauro

Ieri giovedì 11 giugno il primo concerto di Irama a San Siro ha segnato i dieci anni di carriera del cantante, che ha voluto festeggiare con un grande show che ha ‘battezzato’ la nuova terrazza dello stadio milanese e accolto sul palco tantissimi ospiti Arisa, Rkomi, Annalisa e Giorgia, con cui attualmente Irama sta lavorando a X Factor 2026. "Sono più positivo del solito" ha ammesso l’artista ex Amici a Il Messaggero, confessando come la nuova esperienza televisiva abbia rappresentato una ventata d’aria fresca nel suo percorso professionale: "Sono in un momento in cui ho voglia di fare vedere anche altri lati di me, magari di raccontarmi con più serenità e anche positività e quindi, secondo me, è una bella cosa che arrivi in questo momento".

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A X Factor 2026 Irama prenderà il posto di Achille Lauro che, come raccontato dallo stesso Irama, gli ha augurato buona fortuna in questo passaggio di consegne tra giudici: "Siamo in ottimi rapporti e mi ha dato tanti consigli. È stato super carino, è una persona squisita e sono molto contento del suo percorso artistico".

La nuova chance al Festival di Sanremo di Stefano De Martino

Per quanto riguarda i prossimi progetti, inoltre, Irama non ha escluso a un possibile ritorno al Festival di Sanremo, dove vanta già cinque partecipazioni. "Direi di sì, ma tutto dipenderà dalla canzone, che ancora non ho in tasca in questo momento" ha spiegato il cantante, facendo sapere che sarà pronto a tornare alla kermesse solo nel momento in cui sarà soddisfatto del brano da presentare al nuovo direttore artistico, Stefano De Martino: "Sono sempre stato molto tradizionalista, cioè se ho una canzone che ha un senso raccontare allora la presento al Festival".

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