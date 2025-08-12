Irama e Mew, flirt in corso tra i due ex volti di Amici: "Sono insieme in Puglia", e scatta la gelosia dell'ex Irama e Mew, tra coincidenze social e vacanze insieme: il gossip dell’estate si accende. Intanto l'ex di lei, Matthew, sembra essersi indispettito per le voci.

Il mondo del gossip estivo ha trovato una nuova coppia su cui fantasticare. Negli ultimi giorni, sui social non si parla d’altro che di Irama e Mew, con una serie di piccoli indizi che hanno fatto scattare la curiosità dei fan. Niente conferme ufficiali, solo coincidenze e qualche gesto che ha il sapore della gelosia.

Gli avvistamenti in Puglia dei due ex volti di Amici

Tutto sarebbe cominciato il 29 luglio. Irama ha pubblicato una foto scattata al Trullo dei Sogni, a San Michele Salentino. Poche ore più tardi, Mew ha condiviso una storia con l’immagine di una piscina immersa nel verde, che molti hanno riconosciuto come appartenente alla stessa struttura. Una semplice coincidenza o un segnale di un incontro? Il dettaglio non è sfuggito a chi segue entrambi e, inevitabilmente, la voce di un presunto avvicinamento si è fatta strada. I social, come spesso accade, hanno amplificato ogni particolare, riportando alla luce anche precedenti occasioni in cui i due erano stati associati.

Il gesto di Matthew e l’ombra di Giulia Stabile

La situazione si è fatta ancora più interessante quando Matthew, ex fidanzato di Mew e amico di Irama, ha smesso di seguirlo su Instagram. Un piccolo gesto, ma sufficiente a scatenare interpretazioni e ipotesi. E non è tutto: negli scorsi mesi, Matthew era già finito al centro di un’altra indiscrezione, quella di una possibile frequentazione con Giulia Stabile. Secondo alcune segnalazioni, i due sarebbero stati avvistati insieme in atteggiamenti complici, senza mai confermare né smentire. Recentemente, la ballerina è stata vista anche con Holden, altro ex allievo di Amici, alimentando ulteriormente i pettegolezzi.

Irama e Mew: flirt o amicizia?

Irama e Mew condividono conoscenze e contatti nel mondo della musica, il che rende plausibile anche una frequentazione del tutto amichevole. Ma l’insieme di avvistamenti, gesti social e legami incrociati sta convincendo molti fan che possa esserci qualcosa di più. Nessuno dei due ha commentato ufficialmente la vicenda. Un silenzio che, in questi casi, lascia spazio a tutte le interpretazioni possibili. C’è chi li vede già come la nuova coppia dell’estate e chi, invece, preferisce pensare a una semplice amicizia. Fino a quando Irama o Mew non decideranno di rompere il silenzio, resta l’incognita: si tratta di amore o solo di congetture social e qualche fortuita coincidenza?

