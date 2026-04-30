Irama è innamorato: “Ho una persona accanto”. La rivelazione sul figlio e il grande concerto a San Siro
Dopo le tante indiscrezioni degli ultimi mesi, il cantante ha rivelato di avere accanto una persona speciale alla quale tiene davvero molto: le sue parole.
Negli ultimi mesi sono emersi diversi rumors a proposito di Irama e della sua situazione sentimentale. Inizialmente sembrava che il cantante fosse nel pieno di un flirt con Mew, giovane cantante conosciuta per aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi. La ragazza è stata vista molte volte proprio in compagnia di Irama e con lui tra concerti, auto e soste in hotel. Nessuno dei due, tuttavia, ha mai confermato o smentito un’eventuale relazione. Di recente, inoltre, la ballerina Giulia Stabile ha rivelato un particolare retroscena su un flirt avuto un po’ di tempo fa con un cantante, all’insaputa del fatto che lui fosse già impegnato. Nonostante la ballerina non abbia fatto nomi diretti, in molti hanno ipotizzato proprio quello di Irama. E mentre tutte queste indiscrezioni non confermate continuano a circolare, l’unica certezza è soltanto una: Irama è innamorato, e a rivelarlo è stato proprio lui. Scopriamo di più.
Irama rivela di essere innamorato: "Ho una persona accanto, a cui tengo molto"
Intervistato da Vanity Fair, il cantante ha deciso di sbottonarsi rivelando per la prima volta di essere fidanzato. "Sono innamorato. Non ne ho mai parlato, ma ho una persona accanto a cui tengo molto". Una frase che ha immediatamente acceso la curiosità dei fan, nonostante Irama abbia preferito non rivelare l’identità di questa ragazza. Sulla sua vita privata il cantante è sempre stato molto riservato, e dunque non sorprende che anche in questo caso voglia tutelare la sua nuova relazione.
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M il cantante, sempre tra le pagine di Vanity Fair, si è spinto oltre parlando anche dell’evoluzione avuta dal punto divista sentimentale negli ultimi anni e del futuro desiderio di paternità. "Da quel punto di vista sono cresciuto molto. Oggi sono più equilibrato", ha infatti rivelato sottolineando come una storia d’amore debba essere un’aggiunta speciale alla propria vita e non una scelta fatta per non stare soli o colmare un vuoto. Pensando invece a un eventuale futuro da papà, il cantante ha ammesso: "Mi emozionerei per tutto. Sarei quello che piange, in un angolo, al saggio. Piangerei sempre, probabilmente. E brontolerei, perché vorrei che mio figlio fosse felice, che avesse il massimo".
Irama, il grande show di San Siro è attesissimo
E chissà se il nuovo amore di Irama lo accompagnerà anche durante il grande show atteso allo Stadio San Siro di Milano il prossimo 11 giugno 2026. Una data attesissima durante la quale il cantante proporrà i suoi pezzi più iconici e i brani del nuovo album Antologia della vita e della morte. L’unica certezza è che, in un modo o nell’altro, tutti gli occhi saranno puntati proprio su di lui.
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