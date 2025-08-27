Io Sono Rosa Ricci infiamma i fan di Mare Fuori: il trailer mostra un mix di passioni estreme e potere criminale Nel prequel delle serie tv Maria Esposito torna protagonista: il trailer svela passioni segrete, rapimenti e vendette che cambieranno radicalmente Rosa Ricci

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Dopo una lunga attesa (che sembrava eterna) i fan di Mare Fuori hanno ricevuto la notizia che attendevano da tanto: il film prequel Io Sono Rosa Ricci ha finalmente una data di uscita, fissata per il 30 ottobre 2025. Inoltre, nelle scorse ore, è stato pubblicato anche il trailer della pellicola che, dovrebbe farci capire qualcosa di più sul personaggio interpretato da Maria Esposito. Noi abbiamo visto la clip (che vi allegheremo sotto) e possiamo dirvi che promette davvero dei colpi di scena incredibili, che i fan amano molto. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Io Sono Rosa Ricci, il trailer del film prequel di Mare Fuori

Ci siamo, finalmente! I fan di Mare Fuori potranno vedere il prequel Io Sono Rosa Ricci di Lyda Patitucci dal 30 ottobre. Il trailer online, diffuso da 01 Distribution, mostra alcune scene centrali del film, ambientato prima degli eventi della serie, con Maria Esposito nei panni di Rosa Ricci. Il video anticipa amori contrastati e lotte di potere con conseguenze drammatiche. Prodotto da Picomedia con Rai Cinema e con il sostegno del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, il film è realizzato in collaborazione con Netflix, che distribuisce la serie a livello internazionale. Maurizio Careddu e Luca Infascelli firmano soggetto e sceneggiatura, con Valerio Azzali alla fotografia, Valeria Sapienza al montaggio, Carmine Guarino alla scenografia e Rossella Aprea ai costumi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Di cosa parla Io Sono Rosa Ricci?: La trama e il cast

Il film in arrivo questo autunno è ambientato a Napoli nel 2020 e racconta la storia di Rosa Ricci, quindicenne figlia di un potente boss. Vivendo protetta dal padre e dal clan, la sua vita cambia quando viene rapita da un narcotrafficante deciso a colpire suo padre, finendo prigioniera su un’isola remota. Durante la prigionia cresce, trova forza interiore e lega con qualcuno che le dona nuova consapevolezza. Mentre il padre scatena una guerra per salvarla, Rosa prepara la propria fuga. Tornata a Napoli, non è più la stessa: è pronta a riprendere il controllo della sua vita e a decidere il proprio destino, anche attraverso la vendetta. Nel cast, oltre a Maria Esposito, troviamo anche la presenza di Andrea Arcangeli e Raiz.

Dove vedere in streaming la serie Mare Fuori

La serie di successo Mare Fuori è giunta alla quinta stagione, uscita proprio nel corso di questo anno. Inutile dire che ha riscosso grande successo e, sembra proprio che la prossima estate, inizieranno le riprese della sesta. Tutte le stagioni le trovate in streaming su RaiPlay e Netflix.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche