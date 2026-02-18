Io sono Rosa Ricci arriva su Netflix: il filo rosso che mancava prima di Mare Fuori 6 (presto su RaiPlay)
Mentre RaiPlay si prepara a mandare in onda la nuova stagione della serie, Netflix propone il prequel sulla storia di uno dei personaggi più iconici.
Dopo il successo al cinema, Io sono Rosa Ricci sbarca su Netflix il 18 febbraio 2026. La pellicola, spin-off e prequel dell’amata serie Rai Mare Fuori, arricchisce l’universo narrativo di uno dei personaggi più iconici della fiction italiana contemporanea e segna un nuovo capitolo nell’espansione del franchise.
Il film esplora il percorso di formazione di Rosa, la sua evoluzione da ragazza ingenua a donna forgiata dalla sofferenza e dalla consapevolezza di sé — tutto questo mentre manca pochissimo al debutto della stagione numero 6 di Mare Fuori, una sorta di filo rosso tra cinema e serialità televisiva che rende questa pellicola un ponte narrativo perfetto verso ciò che attende il pubblico su RaiPlay a partire dal prossimo 4 marzo 2026.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Io sono Rosa Ricci non è solo un prequel: è una lente narrativa che consente di approfondire le motivazioni, le relazioni familiari e le dinamiche psicologiche di un personaggio centrale nell’universo di Mare Fuori. E se volete scoprire la trama e cosa aspettarsi dalla prossima stagione della serie, guardate il Video!
Potrebbe interessarti anche
Se ami Mare Fuori non puoi perdere questo film: Rosa Ricci è pronta a tornare su Netflix
La grande protagonista di una delle serie più amate di sempre è pronta a raccontarsi...
Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, grandi novità per il film prequel: svelati dettagli importanti sulla trama
I nuovi dettagli sul prequel diretto e interpretato da Andy Serkis svelano retroscen...
I Bambini di Piombo, la vera storia di Jolanta Wadowska-Król sbarca su Netflix: il tragico destino delle giovani vittime
No una semplice fiction, ma il racconto di eventi reali che parlano dei casi di avve...
John Rambo, Stallone ha trovato il suo degno erede in un'amatissima star internazionale: il poster da urlo
Noah Centineo sfida il mito: sarà lui ad interpretare il giovane John Rambo nel film...
Pirati dei Caraibi 6, questa novità sul nuovo film vi lascerà a bocca aperta
L’intenzione della dirigenza Disney è di creare quanto prima un nuovo film dell’icon...
Paramount non rinuncia a NCIS: il franchise torna con una grande novità che scatena l'entusiasmo dei fan
Paramount sorprende tutti e rilancia NCIS: la serie originale e gli spin-off Origins...
Game of Thrones, tutti i film in arrivo: dal sequel su Jon Snow e Arya al prequel su Aegon
Ecco tutto ciò che ci aspetta nel futuro di Game of Thrones, tra film in sviluppo, s...
La rivincita delle bionde avrà una serie: Amazon Prime Video riporta Elle Woods agli anni del liceo
La rivincita delle bionde sta per tornare con un nuovo capitolo che racconterà gli a...