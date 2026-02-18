Trova nel Magazine
Io sono Rosa Ricci arriva su Netflix: il filo rosso che mancava prima di Mare Fuori 6 (presto su RaiPlay)

Mentre RaiPlay si prepara a mandare in onda la nuova stagione della serie, Netflix propone il prequel sulla storia di uno dei personaggi più iconici.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Dopo il successo al cinema, Io sono Rosa Ricci sbarca su Netflix il 18 febbraio 2026. La pellicola, spin-off e prequel dell’amata serie Rai Mare Fuori, arricchisce l’universo narrativo di uno dei personaggi più iconici della fiction italiana contemporanea e segna un nuovo capitolo nell’espansione del franchise.

Il film esplora il percorso di formazione di Rosa, la sua evoluzione da ragazza ingenua a donna forgiata dalla sofferenza e dalla consapevolezza di sé — tutto questo mentre manca pochissimo al debutto della stagione numero 6 di Mare Fuori, una sorta di filo rosso tra cinema e serialità televisiva che rende questa pellicola un ponte narrativo perfetto verso ciò che attende il pubblico su RaiPlay a partire dal prossimo 4 marzo 2026.

Io sono Rosa Ricci non è solo un prequel: è una lente narrativa che consente di approfondire le motivazioni, le relazioni familiari e le dinamiche psicologiche di un personaggio centrale nell’universo di Mare Fuori. E se volete scoprire la trama e cosa aspettarsi dalla prossima stagione della serie, guardate il Video!

