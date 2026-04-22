Io Sono Leggenda 2, il sequel è realtà: Will Smith e Michael B. Jordan riscriveranno la storia (ma la novità è un’altra)
Passi avanti per Io Sono Leggenda 2: novità sul progetto tra scelte di regia e casting, con Will Smith e Michael B. Jordan protagonisti del sequel molto atteso.
Chi dice che il film non è un granché, mente spudoratamente. Io Sono Leggenda è uno di quei pochi film che, almeno una volta nella vita, deve essere visto. Anche per questo motivo, siamo felicissimi di dirvi che ci sono delle importanti novità che riguardano il sequel del film post-apocalittico il cui protagonista è Will Smith. Dopo tanti anni, il progetto prosegue e, accanto a Smith, ci sarà anche Michael B. Jordan nei panni di co-protagonista. Tuttavia, la vera novità riguarda il regista: a quanto pare, è stato scelto e, di seguito, vi sveleremo chi è.
Io Sono Leggenda 2, Steven Caple Jr. sarà il regista del sequel con Will Smith e Michael B. Jordan
Dopo anni di indiscrezioni e continui rinvii, il sequel di Io Sono Leggenda sembra finalmente compiere passi concreti verso la realizzazione. Secondo quanto riportato da Collider, la produzione avrebbe individuato in Steven Caple Jr. il possibile regista del film. Il regista, già dietro la macchina da presa di Creed II e Transformers – Il risveglio, ritroverebbe Michael B. Jordan, che sarebbe coinvolto nel progetto insieme a Will Smith. Entrambi dovrebbero anche ricoprire il ruolo di produttori esecutivi. Un elemento centrale riguarda il ritorno di Robert Neville. Akiva Goldsman, sceneggiatore del primo film e del sequel, ha confermato che la nuova storia seguirà il finale alternativo della pellicola del 2007, quello in cui il personaggio interpretato da Will Smith sopravvive.
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Durante il Comic-Con ha infatti dichiarato: "Stiamo realizzando un sequel basato sul montaggio alternativo". Ha poi aggiunto: "In cui Will sopravvive e le cose non vanno bene per l’umanità". Anche Smith aveva già anticipato questa direzione narrativa, spiegando che il film avrebbe seguito "la mitologia della versione in DVD", rendendo quindi non canonico il finale visto al cinema. Goldsman ha inoltre anticipato che presto potrebbero arrivare "buone notizie" sul progetto che, sicuramente alimenteranno ulteriormente l’interesse dei fan, i quali sperano nella realizzazione concreta del progetto quanto prima.
Io Sono Leggenda, come si finisce il film del 2007
Nella versione distribuita nelle sale, il dottor Robert Neville scopre finalmente una possibile cura al virus che ha devastato il mondo, riuscendo a far guarire una donna infetta. Quando la sua casa viene attaccata dagli infetti, affida ad Anna il sangue della paziente guarita e mette in salvo lei ed Ethan attraverso un passaggio segreto. Rimasto indietro, si sacrifica per proteggere la cura, permettendo ai due sopravvissuti di raggiungere una colonia nel Vermont e dare speranza all’umanità.
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