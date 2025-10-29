Io Sono Farah, Mediaset ha deciso: nuovo cambiamento e promozione storica (come Terra Amara) Svolta nella rete del Biscione: la soap turca con Demet Özdemir ed Engin Akyürek è pronta a tornare in una nuova fascia oraria: scopriamo di più.

Il fenomeno delle soap turche continua a registrare risultati veramente incredibili, e lo sa bene il buon Pier Silvio Berlusconi che negli ultimi anni ha trasmesso a Mediaset alcune delle serie tv più amate e seguite dal pubblico. Una di queste è Io Sono Farah, la cui messa in onda è iniziata quest’estate per poi essere interrotta proprio nell’intenzione di salvaguardarne il successo. Continuare a mandare in onda un prodotto così amato in un periodo abbastanza ‘vuoto’ in termini di pubblico sarebbe stato un peccato. Ora che il periodo risulta invece molto più favorevole, la soap Io Sono Farah è pronta a tornare sul piccolo schermo con un cambiamento importante: scopriamo di più.

Io Sono Farah sbarca in prima serata: la promozione a Mediaset

Ebbene sì, la soap turca Io Sono Farah con gli amatissimi attori Demet Özdemir ed Engin Akyürek tornerà su Canale 5 a partire da venerdì 28 novembre 2025. Ma questa volta Mediaset ha deciso di puntare ancora più in alto scegliendo di non mandarla più in onda nella fascia oraria del pomeriggio, ma di promuoverla alla prima serata. Come accaduto in precedenza con Endless Love, Terra Amara e Tradimento, anche per Io Sono Farah è dunque arrivato il momento di dare il meglio di sé nella fascia oraria di punta, ovvero quella del prime time.

Una scelta coerente che rispecchia in pieno la strategia di Mediaset di puntare sulla serialità turca, un prodotto televisivo che negli ultimi anni ha dimostrato di saper coinvolgere e fidelizzare il pubblico come non mai. Dopo aver già conquistato i telespettatori in patria, la serie Io Sono Farah è riuscita a far innamorare i telespettatori italiani in pochissimo tempo, e questo grande ritorno della soap in prima serata non potrà che regalare risultati altrettanto eccezionali.

Io Sono Farah, la soap turca che ha conquistato tutti: di cosa parla

Ma di cosa parla la serie che in pochissimo tempo è riuscita a conquistare il pubblico italiano? La soap vede come protagonista Farah Erşadi, ex dottoressa iraniana fuggita dal proprio Paese, che vive come clandestina a Istanbul cercando in ogni modo di mantenere il figlio Kerimşah, affetto da una grave immunodeficienza. Per sopravvivere, Farah lavora di notte come addetta alle pulizie, finché una sera assiste a un omicidio mafioso che sconvolge la sua vita. Da quel momento viene trascinata in una rete di ricatti e paura, dove incontra Tahir Lekesiz, uomo della malavita dal passato tormentato. Tra i due nasce un legame intenso e proibito, un amore impossibile che sfida la legge, il destino e il buio che li circonda.

