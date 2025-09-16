Mediaset Infinity fa il pieno di ascolti in un solo giorno con la serie tv del momento Demet Özdemir torna a emozionare con una storia d’amore, passione e pericolo: la faction turca debutta in esclusiva su Dreamers and Love di Mediaset Infinity

Dopo un periodo di pausa su Canale 5, la toccante storia al centro di Io Sono Farah arriva torna, finalmente, in tutta la sua intensità. Dopo aver conquistato milioni di spettatori all’estero e i telespettatori italiani sulla prima rete del Biscione, la serie turca che unisce dramma, passione e suspense debutta in esclusiva assoluta sul channel Dreamers and Love di Mediaset Infinity. Un appuntamento imperdibile per gli amanti delle dizi turche e delle grandi storie d’amore, che troveranno in questo titolo un mix travolgente di emozioni. Tra segreti, omicidi e sentimenti impossibili, il destino di Farah e Tahir promette di tenere il pubblico incollati allo schermo, episodio dopo episodio.

Io Sono Farah arriva su Dremers & Love di Mediaset Infinity

Ebbene sì, dal 16 settembre la serie completa Io Sono Farah arriva in esclusiva su Dreamers and Love, il canale di Mediaset Infinity dedicato alle emozioni più intense. La storia racconta di Farah, una giovane donna delle pulizie la cui vita cambia quando assiste a un omicidio mafioso e viene costretta a ripulire la scena del crimine. Da quel momento il suo destino si intreccia con quello del temuto gangster Tahir Lekesiz, dando vita a un legame imprevisto e pericoloso. Protagonista è Demet Özdemir, già amata dal pubblico italiano per Daydreamer e My Home My Destiny, affiancata da Engin Akyürek, uno degli attori più apprezzati della serialità turca.

La serie ha ottenuto grande successo sia in Turchia che all’estero. Su Dreamers and Love, disponibile su Mediaset Infinity a 4,99 € al mese dopo 7 giorni di prova gratuita, sarà possibile vedere tutti gli episodi. I primi sono già disponibili gratis sulla piattaforma per permettere a tutti di scoprire una delle dizi più amate degli ultimi tempi.

Perché Io Sono Farah ha conquistato tutti

Ma perché questa dizi piace così tanto? Cerchiamo di capirlo. La serie esplora temi universali come l’immigrazione clandestina, la maternità e le difficoltà nell’accesso alle cure mediche. Farah rappresenta chi vive "invisibile", senza diritti, costretta a sacrifici estremi per proteggere il figlio. La malattia di Kerimşah evidenzia il paradosso di possedere competenze mediche senza poterle applicare per mancanza di status legale, sottolineando come salute e giustizia sociale siano strettamente connesse. Infine, il rapporto con il crimine mette in luce il conflitto tra sopravvivenza e integrità morale: Farah cerca di mantenere la propria dignità pur dovendo scendere a compromessi, mentre Tahir mostra contraddizioni interne tra ruolo criminale e sentimenti verso Farah e suo figlio, dando vita a un legame complesso tra minaccia e protezione.

Tutto questo crea un insieme di ‘ingredienti’ perfetto che attrae i telespettatori e li invoglia a vedere questa serie.

