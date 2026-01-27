Io Sono Farah, cancellata la puntata in prima serata del 27 gennaio: i motivi dello stop
Mediaset sospende la soap turca: nel prime time di martedì 27 gennaio in onda il film 'L’ultima volta che siamo stati bambini' per celebrare il Giorno della Memoria.
La programmazione di Canale 5 cambia radicalmente martedì 27 gennaio 2026: la puntata serale della soap Io Sono Farah non andrà in onda. La decisione di Mediaset arriva in occasione delle celebrazioni del Giorno della Memoria, dedicato alle vittime dell’Olocausto. Per dare spazio a contenuti dedicati alla riflessione storica e civile, la dizi turca lascia temporaneamente il prime time, con modifiche che riguardano anche l’intera settimana televisiva.
Io Sono Farah, perché non va in onda stasera 27 gennaio 2026
La puntata di Io Sono Farah prevista per martedì 27 gennaio alle 21:55 su Canale 5 è stata sospesa. Al suo posto, verrà trasmesso il film "L’ultima volta che siamo stati bambini", diretto da Claudio Bisio. Ambientato nella Roma del 1943, il film racconta le vicende di quattro bambini e della loro amicizia, interrotta dall’arresto di Riccardo, ebreo, durante il rastrellamento del ghetto. L’opera mira a rendere omaggio alle vittime della Shoah attraverso una storia di coraggio e solidarietà.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
I fan della soap, però, oggi potranno consolarsi con la puntata pomeridiana che prosegue regolarmente con un episodio ridotto di 15 minuti, trasmesso subito dopo Beautiful e prima di Forbidden Fruit. La normale messa in onda serale riprenderà martedì 3 febbraio, al termine del game show La Ruota della Fortuna.
Giorno della Memoria, come cambia la programmazione Rai e Mediaset
Il 27 gennaio, giorno in cui si ricorda la liberazione di Auschwitz, Rai e Mediaset propongono una programmazione speciale dedicata alla memoria. Su Canale 5, oltre a "L’ultima volta che siamo stati bambini" in prime time, vengono messi in palinsesto film e documentari che raccontano la Seconda Guerra Mondiale e le vicende legate all’Olocausto.
Rai Movie trasmetterà alle 14:00 Andremo in città, un film che esplora la guerra attraverso gli occhi dei bambini, mentre su Rai 5 alle 19:10 andrà in onda il documentario Liliana, dedicato alla senatrice Liliana Segre, una sopravvissuta italiana alla Shoah, deportata ad Auschwitz-Birkenau a soli 13 anni nel gennaio 1944, diventando una delle pochissime bambine ebreo-italiane a tornare, e da allora una delle più importanti testimoni della memoria. In prima serata, Rai 1 propone la fiction Morbo K – chi salva una vita salva il mondo intero, basata su una storia vera di coraggio durante l’occupazione nazista di Roma.
La programmazione speciale prosegue anche nei giorni successivi:
- 28 gennaio: seconda puntata di Morbo K su Rai 1 alle 21:30;
- 30 gennaio: Valiant Hearts – Verso la Libertà su Canale 5 alle 23:54, un film che racconta un viaggio di speranza attraverso l’Europa devastata dalla guerra;
- 31 gennaio: su Rai 3 seconda serata con Un’ombra sulla verità, che conclude la programmazione commemorativa della settimana.
Guida TV
-
29 Gennaio 2026
Ore 14Rai 2
Potrebbe interessarti anche
“Morbo K”: anticipazioni, quante puntate sono, cosa cambia per Affari Tuoi
In partenza, in occasione della Giornata della Memoria, la miniserie di Rai 1 che ra...
Canale 5, stop Uomini e Donne e Amici e nuova programmazione: cosa cambia da oggi (22 dicembre)
Oggi scatta la versione natalizia del palinsesto di Canale 5: tutte le novità e quan...
Stasera in tv (27 gennaio), Elettra Lamborghini si dà ai fritti (un business ricchissimo): chi è il Boss in incognito
Nella puntata di Boss in incognito di stasera, martedì 27 gennaio 2026, il "capo" è ...
Ascolti TV ieri (5 gennaio): il teatro di Vincenzo Salemme batte i turchi di Io sono Farah, tutti i dati Auditel
Ecco chi ha vinto la gara degli ascolti tv di lunedì 5 gennaio 2026: tutti i numeri
Ascolti tv ieri 20 gennaio: De Martino (in lutto) resiste a Scotti, Sottile meglio di Bianca Berlinguer
Prima di noi registra il 12,5% di share, Io sono Farah il 13,3%, cala Bianca Berling...
Amici 25, stop lunghissimo per Maria De Filippi: cosa succede e quando torna in onda
Amici 25 si prepara allo stop natalizio: ecco quando va in pausa il talent di Maria ...
Ascolti tv ieri (13 gennaio): la riscossa di De Martino (ma Gerry Scotti non molla), ritorno super di Giovanni Floris
Zvanì registra il 14,4% di share in prima serata, Io sono Farah il 13,9%, il ritorno...
Amici 25, oggi 4 gennaio niente puntata: il nuovo calendario del 2026 (e lo sprint verso il serale)
Amici 25 resta in pausa invernale: oggi niente puntata su Canale 5, ma la ripresa è ...