Io Sono Farah, cancellata la puntata in prima serata del 27 gennaio: i motivi dello stop Mediaset sospende la soap turca: nel prime time di martedì 27 gennaio in onda il film 'L’ultima volta che siamo stati bambini' per celebrare il Giorno della Memoria.

La programmazione di Canale 5 cambia radicalmente martedì 27 gennaio 2026: la puntata serale della soap Io Sono Farah non andrà in onda. La decisione di Mediaset arriva in occasione delle celebrazioni del Giorno della Memoria, dedicato alle vittime dell’Olocausto. Per dare spazio a contenuti dedicati alla riflessione storica e civile, la dizi turca lascia temporaneamente il prime time, con modifiche che riguardano anche l’intera settimana televisiva.

Io Sono Farah, perché non va in onda stasera 27 gennaio 2026

La puntata di Io Sono Farah prevista per martedì 27 gennaio alle 21:55 su Canale 5 è stata sospesa. Al suo posto, verrà trasmesso il film "L’ultima volta che siamo stati bambini", diretto da Claudio Bisio. Ambientato nella Roma del 1943, il film racconta le vicende di quattro bambini e della loro amicizia, interrotta dall’arresto di Riccardo, ebreo, durante il rastrellamento del ghetto. L’opera mira a rendere omaggio alle vittime della Shoah attraverso una storia di coraggio e solidarietà.

I fan della soap, però, oggi potranno consolarsi con la puntata pomeridiana che prosegue regolarmente con un episodio ridotto di 15 minuti, trasmesso subito dopo Beautiful e prima di Forbidden Fruit. La normale messa in onda serale riprenderà martedì 3 febbraio, al termine del game show La Ruota della Fortuna.

Giorno della Memoria, come cambia la programmazione Rai e Mediaset

Il 27 gennaio, giorno in cui si ricorda la liberazione di Auschwitz, Rai e Mediaset propongono una programmazione speciale dedicata alla memoria. Su Canale 5, oltre a "L’ultima volta che siamo stati bambini" in prime time, vengono messi in palinsesto film e documentari che raccontano la Seconda Guerra Mondiale e le vicende legate all’Olocausto.

Rai Movie trasmetterà alle 14:00 Andremo in città, un film che esplora la guerra attraverso gli occhi dei bambini, mentre su Rai 5 alle 19:10 andrà in onda il documentario Liliana, dedicato alla senatrice Liliana Segre, una sopravvissuta italiana alla Shoah, deportata ad Auschwitz-Birkenau a soli 13 anni nel gennaio 1944, diventando una delle pochissime bambine ebreo-italiane a tornare, e da allora una delle più importanti testimoni della memoria. In prima serata, Rai 1 propone la fiction Morbo K – chi salva una vita salva il mondo intero, basata su una storia vera di coraggio durante l’occupazione nazista di Roma.

La programmazione speciale prosegue anche nei giorni successivi:

28 gennaio : seconda puntata di Morbo K su Rai 1 alle 21:30;

: seconda puntata di Morbo K su Rai 1 alle 21:30; 30 gennaio : Valiant Hearts – Verso la Libertà su Canale 5 alle 23:54, un film che racconta un viaggio di speranza attraverso l’Europa devastata dalla guerra;

: Valiant Hearts – Verso la Libertà su Canale 5 alle 23:54, un film che racconta un viaggio di speranza attraverso l’Europa devastata dalla guerra; 31 gennaio: su Rai 3 seconda serata con Un’ombra sulla verità, che conclude la programmazione commemorativa della settimana.

