Io sono Farah: dove eravamo rimasti e la spiegazione del finale della prima stagione in attesa della seconda

Io Sono Farah sta per tornare su Canale 5, con i nuovi episodi in programma dal 5 dicembre, e i fan della soap turca sono in hyper per la stagione 2. In attesa dei nuovi episodi, un ripassino di ciò che è successo sin qui e due parole sul finale ci sembrano d’obbligo, quindi ecco dove eravamo rimasti con la stagione 1 di Io sono Farah.

Dove eravamo rimasti con la stagione 1 di Io sono Farah

Farah, madre coraggiosa e disposta a tutto per salvare il figlio malato Kerim, si trova coinvolta in un pericoloso gioco di potere orchestrato dal boss Ali Galip. Per una sfortunata coincidenza, la donna diventa involontaria testimone di un omicidio e comincia a vivere col terrore di essere eliminata. grazie all’aiuto di Tahir, uomo di fiducia del boss, riesce più volte a sfuggire alla morte, pur rischiando di finire intrappolata nei meccanismi della criminalità.

Con il passare degli episodi, Farah scopre che qualcuno sta cercando di incastrarla, ed è qualcuno di vicino alla sua nuova "famiglia". sceglie di non testimoniare contro il commissario Mehmet, impegnato nella lotta al clan di Ali Galip, con l’obiettivo di proteggere il futuro di Kerim anche a costo della propria libertà. Nello stesso tempo viene ricatta da Orhan attraverso una registrazione compromettente. All’improvviso, però, arriva una rivelazione incredibile: Ali Galip è il padre di Kerim.

Io sono Farah: la spiegazione del finale della stagione 1

Durante il matrimonio di Gönül e Kaan, Farah decide finalmente di collaborare con la polizia, aiutando a installare una microspia nelle comunicazioni del boss. Anche Tahir compie una scelta drastica, piazzando personalmente un dispositivo elettronico su Ali Galip per favorire l’operazione. Il blitz lanciato dal commissario Mehmet per scoprire il vero mandante dell’omicidio dà i suoi frutti, rivelando che si tratta di Orhan.

Con Ali Galip ormai fuori controllo, la vita di Farah e Kerim è più minacciata che mai. Il finale della stagione 1 di Io sono Farah si chiude con la donna sola, in attesa del ritorno di Tahir, ignara che Behnam è tornato e che la sua vendetta sta per abbattersi su di lei.

Dove vedere in streaming Io Sono Farah

Se volete togliere un alone di polvere dalla mente in vista dei nuovi episodi di Io sono Farah, oppure volete scoprire per la prima volta l’appassionante soap turca, trovate tutti gli episodi in streaming senza costi all’interno del catalogo di Mediaset Infinity.

